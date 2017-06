Vermischtes Hahnbach

Gebenbach, Hahnbach, Hirschau und Poppenricht haben den Fahrplan für die Umsetzung des ersten Abschnitts des AOVE-Kernwegenetzes festgelegt. Dies geschah bei einer Besprechung im Poppenrichter Rathaus unter Federführung von Projektbetreuer Andreas Schmidt vom Amt für ländliche Entwicklung Oberpfalz.

Anfang August soll die Ausschreibung der fünf geplanten Wege erfolgen. Alle Wege seien mit den beteiligten Behörden, Grundstückseigentümern und Landwirten abgestimmt. "Mit einem straffen Zeitplan werden wir noch 2017 in die Umsetzungsphase starten", so Schmidt. Die bayernweite Initiative zur Ertüchtigung des ländlichen Kernwegenetzes hat den Ausbau eines zukunftsfähigen Netzes landwirtschaftlicher Hauptwirtschaftswege zum Ziel. Die Kommunen werden dabei vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung.