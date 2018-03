Vermischtes Hahnbach

06.03.2018

Als vital und lebendig präsentiert sich die Dorfgemeinschaft Mimbach-Mausdorf bei ihrer Jahreshauptversammlung. Dabei bestätigen die Mitglieder den Vorstand für weitere zwei Jahre. Nur bei den Beisitzern ergeben sich geringe Veränderungen.

Vorstand Vorsitzender: Heribert Urbanek Stellvertreter: Anton Kohl



Kassenverwalterin: Anita Mattner



Schriftführerin: Karola David



Jugendvertreterin: Marina Prechtl



Beisitzer: Tanja Ehbauer, Johannes List, Thomas Urbanek, Karl-Heinz Urbanek, Manuela Mattner, Sascha Hentschke, Maria Hentschke, Manfred Prifling, Simone Dotzler und Dominik Wendl (exb)

Mimbach. Bei der Zusammenkunft im Feuerwehrhaus überraschte Vorsitzender Heribert Urbanek die Teilnehmer mit einem ungewöhnlichen Outfit, um die Fröhlichkeit und den Ideenreichtum des Vereins zu unterstreichen.Die Bilder des Jahres wurden mit Vereinsgesichtern vom Familienfest thematisch unterteilt, es gab viel zu lachen. Faschingszug, Kinderfasching, gemütlicher Nachmittag, Radtour, Wein- und Familienfest, Hutzaabend und Dorfadvent zeigten, dass die Dorfgemeinschaft in den Ort wirkt. Aber auch viele kleinere Unternehmungen und Angebote machten den Verein zu einer unverzichtbaren Größe im Dorfleben, sagte Urbanek.Die monatlichen Kaffeekränzchen seien gut besucht, in den Wintermonaten habe man eine Märchenstunde für die Kleinen angeboten, und für die Gesundheit habe man eine Rückenschule veranstaltet. Wöchentlich hätten Stammtische für Frauen und für Burschen stattgefunden.Bürgermeister Bernhard Lindner begrüßte die vielfältigen Aktivitäten im Ort und betonte, wie wichtig der Verein für eine lebens- und liebenswerte Gemeinde sei. Kulturausschussvorsitzender Martin Wild zeigte sich beeindruckt von den Aktivitäten. Er dankte für die Beteiligung am Faschingszug in Hahnbach und am Ferienprogramm der Gemeinde, bei dem 50 Kinder ein Bastelobjekt mit nach Hause nehmen konnten.Die neue Jugendvertreterin Marina Prechtl präsentierte schon einige Ideen. Die Unterstützung des Vorstands ist ihr sicher. Den bisherigen Beisitzern Ingrid Götz, Silvia Urbanek und Bernhard Ehbauer dankte der Vorsitzende für ihre langjährige Arbeit.