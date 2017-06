Vermischtes Hahnbach

06.06.2017

06.06.2017

(ibj) "Mit Mut und neuen Schwung in die Zukunft" lautete die Devise bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes der Jungen Union (JU) in der Sportgaststätte. Zur neuen Vorsitzenden wurde Lisa Wawersig gewählt. Im Tätigkeitsbericht des Vorstands war von einem aktiven Jahr die Rede. Der aktuelle Mitgliederstand wurde mit 46 beziffert. In einer Werbeaktion traten elf Neumitglieder dem Ortsverband bei. Ostereierverkauf, Marktfestdisco und eine Besichtigungsfahrt durch die Gemeinde mit dem Bürgermeister, CSU und Frauen-Union waren im Angebot. Großer Andrang der Kinder herrschte beim Ferienprogramm mit einem Freiluftkino. Positiv fiel der Kassenbericht durch Diane Schobert aus. Aus den Erlösen der Aktionen konnte an gemeinnützige Einrichtungen gespendet werden.

CSU-Ortsvorsitzender Georg Götz lobte die Aktivitäten der Nachwuchspolitiker. Der JU-Ortsverband sei die politische Zukunft der Gemeinde. Mit Florian Rauch und Martin Weiß habe die JU eine gute Vertretung im Gemeinderat. Für den Bundestagswahlkampf bat er um Unterstützung und stellte besonders die Bedeutung der Zweitstimmen heraus. FU-Ortsvorsitzende Evi Höllerer bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit allen ArbeitsgemeinschaftenErgebnis der Neuwahlen: Vorsitzende Lisa Wawersig, Stellvertretende Vorsitzende Christopher Hubmann und Julian Schall, Kassier Diane Schoberth, Schriftführer Mathias Meier, Geschäftsführer Philipp Gebert und Angelina Luber.