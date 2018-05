Vermischtes Hahnbach

03.05.2018

Von einem erfolgreichen Vereinsjahr war bei der Jahreshauptversammlung der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) im Gasthaus Hanserl die Rede. Vorstandssprecherin Marianne Lindner dankte dem Führungsteam und Helfern für die Mitarbeit und den Zusammenhalt. 96 Mitglieder sind derzeit im Ortsverband registriert.

Schriftführerin Doris Beer stellte unter den zahlreichen Veranstaltungen das Dreikönigstreffen mit Mitgliederehrungen, Krapfenbacken, Käse- und Radistand am Marktfest, besondere Gottesdienste zum Maifeiertag und Frohnbergfest, Ausflug in die Fränkische Schweiz und einen Informationsabend mit Kaplan Daniel Fenk heraus. Aus dem Diözesanverband berichtete sie, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt kritisch begleitet und aktiv gestaltet werden müsse. Es stehe jedem ein Recht auf persönliche und intransparente Lebensbereiche zu. Erfolge gebe es bei der Allianz "arbeitsfreier Sonntag". Immer mehr Kommunen würden die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage einschränken. Auf die heurigen Betriebsrats- und Sozialwahlen wurde hingewiesen. Kassier Wolfgang Stangl brachte die Spende von 500 Euro an den Sozialdienst katholischer Frauen in Erinnerung.Detaillierte Einblicke in die Aufgaben der Kirchenverwaltung gab Kirchenpfleger Konrad Huber. Er informierte über die Gründe der Verlegung des Pfarrsaals in das Obergeschoss des ehemaligen Klosters. Ganz genau werde bei der Genehmigung und einer Zuschussgewährung durch die Diözese vorgegangen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Gemeinde betonte er. Ohne die Spendenbereitschaft der Bevölkerung wären manche Maßnahmen der Kirche nicht realisierbar. Diese fände auch in den Nachbargemeinden Beachtung. So wurde nun auch für das Projekt "Neuer Pfarrsaal" vom KAB-Ortsverband in der Versammlung eine Spende von 2000 Euro übergeben. In der Terminplanung wurde der Ausflug nach Neukirchen b. Hl. Blut für Sonntag, 23. September, genannt.