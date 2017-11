Vermischtes Hahnbach

Ein prächtiger Hubertusaltar schmückte die Pfarrkirche St. Michael in Poppenricht, als dort die Jäger der Kameradschaft Hahnbach zu Ehren ihres Schutzpatrons eine Hubertusmesse feierten. Und auch Bläserklang erscholl.

Hahnbach/Poppenricht. Bevor Hubertus sein Leben ganz in den Dienst seines Glaubens stellte, hatte er ein ganz normales Leben geführt. Er musste auch einige Schicksalsschläge hinnehmen. Über das Leben des Heiligen berichtete Pfarrer Dominik Mitterer in seiner Predigt interessante Einzelheiten. Die Hubertus-Legende habe nichts von ihrer Aktualität verloren, sagte er. In den Hubertusmessen werde nicht nur dem Schutzpatron der Jagd gehuldigt, sondern auch der christlichen Symbolfigur für die Bewahrung der Kultur- und Naturlandschaft.Der ehemalige Vorstand der Jägerkameradschaft und Vorsitzende der BJV-Kreisgruppe Amberg, Franz Erras, hatte, unterstützt durch den 2. Vorsitzenden der Jägerkameradschaft Hahnbach, Christian Geilersdörfer, vor dem Volksaltar einen Hubertusaltar aufgebaut. Die musikalische Gestaltung der Messe übernahmen die Bläsergruppe der Jägerkameradschaft (Leitung: Hornmeister Matthias Fenk) und der Männergesangverein Traßlberg (Leitung: Saskia Krügelstein). Sie brachten die Hubertusmesse zu Gehör. Nach dem Segen dankten die zahlreichen Gottesdienstbesucher mit Beifall für die würdevolle Feier.Am Vormittag hatte bereits die traditionelle Hubertus-Treibjagd stattgefunden. Dazu intonierten die Jagdhornbläser traditionelle jagdliche Signale wie "Anblasen des Treibens" oder "Hahn in Ruh'".Für die weltliche Feier hatte Vorsitzender Joe Erras mit Alois Lüftinger einen Jäger aus Oberösterreich als Referenten gewinnen können. Der Mann aus dem Salzkammergut erläuterte die Situation in seiner Heimatregion, dem inneren Höhlengebirge. Die Bergregion stelle die Jägerschaft vor ganz andere Herausforderungen als in der weichen Hügellandschaft der Oberpfalz. Schnee, steile Topographie, schwierige Erschließung sowie die erschwerte Wildbergung waren nur einige Aspekte, anhand derer Lüftinger den Jagdalltag erläuterte."Die Jagd reguliert den Wildbestand, vermindert Schäden in der Land- und Forstwirtschaft und unterstützt den Erhalt einer artenreichen Kulturlandschaft", sagte der Redner. Dabei gelte es, die Schöpfung verantwortungsvoll zu wahren. "Als Schützer der Natur muss das Handeln stets von gelebter Tradition sowie Respekt gegenüber dem Wild und dessen Lebensraum geprägt sein. Ökonomische Interessen dürfen im Vordergrund stehen", sagte er. Grußworte sprachen der Poppenrichter Bürgermeister Franz Birkl, 2. Bürgermeister Georg Götz aus Hahnbach, Kulturausschussvorsitzender Martin Wild und Franz Erras als Vorsitzender der Kreisgruppe BJV Amberg. Besonderer Dank galt Jagdpächter Gerd Weiss für die Ausrichtung der Hubertusjagd. Die Jagdhornbläser rundeten den Abend mit ihren Signalen feierlich ab.