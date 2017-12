Vermischtes Hahnbach

15.12.2017

Die Freiwillige Feuerwehr Ursulapoppenricht schaut auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Beim Kameradschaftsabend kommen nochmal Erinnerungen an einen Großbrand hoch.

Per Handschlag

Vor 60 Jahren

Ursulapoppenricht. Kommandant Richard Lösch begann mit einem Rückblick: Demnach hat die Wehr derzeit knapp 30 Aktive. Übungen fanden monatlich statt. Zweimal hatten die Ursulapoppenrichter Nachbarn zu Gast: Sowohl mit Steining-loh-Urspring als auch mit Mimbach-Mausdorf wurde gemeinschaftlich der Umgang mit Pumpe, Schläuchen und Strahlrohren trainiert. Zudem traf man sich mehrmals mit den Gemeindewehren zu Funkübungen. Außerdem wurden am neuen HLF der FFW Hahnbach Personal aus Ursulapoppenricht in technischer Hilfeleistung ausgebildet. Sie wurden von einem Team der Hahnbacher Feuerwehr darin geschult, Rettungsspreizer und -schere in Betrieb zu nehmen. Auch in die sonst auf diesem modernen Einsatzfahrzeug vorhandenen Hilfsmittel wurde die Mannschaft eingewiesen.Bei einer Leistungsprüfung wurde das erworbene Können demonstriert. Verstärkt wurde die Gruppe durch einen Maschinisten aus Hahnbach und einen Gruppenführer aus Gebenbach. An die erfolgreichen Ursulapoppenrichter überreichte Kreisbrandinspektor (KBI) Christof Strobl die Leistungsabzeichen. 2. Bürgermeister Georg Götz, Kommandant Richard Lösch und 2. Kommandant Michael Lobenhofer gratulierten der Gruppe. Zudem absolvierte Christof Braunisch einen Motorsägenkurs bei der FFW Gebenbach.Fünf Mitglieder der Jugendgruppe hatten vor kurzem mit anderen aus der Gemeinde den Wissenstest bei der FFW Adlholz absolviert. Die erfolgreichen Nachwuchskräfte bekamen nun dafür Plaketten und Urkunden. Per Handschlag hießen die Kommandanten drei neue Männer bei der aktiven Wehr willkommen: Alexander Kellner und Robert Williamson aus der eigenen Jugend und Michael Janotta, der zugezogen ist. Für 30 Jahre aktiven Dienst wurde Christian Wendl bedacht, der sich als Gruppenführer engagiert. Zum Feuerwehrmann befördert wurde Alexander Kellner. Die Beförderung zum Löschmeister für Markus Pfab wurde nachgeholt. Schließlich überreichte Jugendwart Markus Pfab den fleißigsten Übungsteilnehmern der Jugend jeweils einen kleinen Pizzagutschein. Als Dank für die hervorragende Jugendarbeit erhielt Markus Pfab ebenfalls ein kleines Geschenk.Das Einsatzgeschehen 2017 war, so Kommandant Richard Lösch, sehr ereignisreich: So musste die Wehr zu acht Einsätzen ausrücken. Dies war - neben den üblichen kleineren Ereignissen wie abgeknickte Bäume, Absicherung bei einem glimpflich abgegangenen Verkehrsunfalls oder eine Wohnungsöffnung - insbesondere der Großbrand bei einer Recyclingfirma in Godlricht, bei dem sich die FFW Ursulapoppenricht um die Wasserversorgung aus dem Gebenbach und die Einweisung der auswärtigenWehren zu kümmern hatte.KBI Strobl dankte den Wehrmännern für ihre Bereitschaft, sich für die angebotenen Übungen Zeit zu nehmen und bei Einsätzen bereitzustehen. Beim erwähnten Großbrand habe sich gezeigt, wie wichtig eine schlagkräftige Wehr sei. Hier habe sich die Bedeutung des gemeinsamen Übens mit Nachbarwehren als äußerst wichtig erwiesen.Vorsitzender Klaus Götz berichtete über das Vereinsleben: Man habe versucht, durch direkte Ansprache neue Mitglieder zu gewinnen - mit Erfolg. Teilgenommen habe die Wehr unter anderem an der Fahrzeugweihe in Traßlberg, an den Feuerwehrjubiläen in Adlholz und Süß, am 70-jährigen Gründungsfest der KLJB Ursulapoppenricht sowie am Florianstag in Hahnbach.Götz ehrte langjährige Mitglieder für ihre Treue: Eine Urkunde für 25 Jahre erhielt Werner Koller, für 30 Jahre wurden Christian Wendl und Norbert Gebhard ausgezeichnet. Eigentlich schon sehr viel länger bei der Feuerwehr ist Josef Augsberger, in Ursulapoppenricht Mitglied wurde er jedoch mit seinem Wohnortwechsel vor 50 Jahren, wofür er eine Auszeichnung bekam. Und vor 60 Jahren stieß Ludwig Wagner zur Wehr .2. Bürgermeister Georg Götz dankte allen Mitgliedern für ihre Dienste, ihr Engagement und ihre Treue.