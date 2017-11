Vermischtes Hahnbach

21.11.2017

Was ist guter, was schlechter Stress? Bildungsreferent Bernhard Suttner hat beim gut besuchten Frühstück des Katholischen Frauenbunds (KDFB) zum Thema "Langsamer leben - Gedanken zum Umgang mit unserer Zeit" gesprochen.

Stress in der Freizeit

Gleich zu Beginn seines Referats unterschied Bernhard Suttner zwischen gutem und schlechtem Stress. "Grundsätzlich ist Stress nichts Böses. Gefährlich wird es, wenn man beginnt, den Tag mit Nichtigkeiten aufzufüllen", sagte er. Viel besser gehe es dem Menschen, wenn er Aufgaben hat, mit denen er zurechtkommt und die erbrachte Leistung in irgendeiner Weise auch anerkannt werde. "Menschen, die nicht gelobt werden oder sich notfalls nicht selber loben, geraten in schlechten Stress." Der gute Stress hingegen sei lebenswichtig. "Denn Erwachsene und Kinder brauchen Aufgaben und Bewährungsmöglichkeiten, um zu erkennen: Ich habe das geschafft, es war schwierig, aber ich bin tüchtig genug."Anschaulich wurde erklärt, wie der Eindruck entstehe, mit der Zeit nicht mehr zurechtzukommen. Traditionellen Rollen wie die Nahrungssicherung und Betreuung von Familienangehörigen stehen neuen, zusätzlichen und zeitaufwendigen Rollen gegenüber. "Sie spiegeln sich hauptsächlich in der Freizeitgestaltung wider." Somit gerate man aber in Zeit-Not und Zeit-Druck, weil weit mehr zu tun sei.Besonders gefährlich sei jedoch die "Lust an der eigenen Überforderung". Kopfnicken und allgemeine Zustimmung der Zuhörerinnen bestätigten das Plädoyer des Referenten, einmal "Nein" zu sagen. "Immer mehr Menschen werden von der Umgebung besonders beansprucht und stellen eigene Erholungsansprüche hinten an." Es sei eine große Lebenskunst, seine Grenzen rechtzeitig zu erkennen.Auch wenn allmählich eine Bewegung in der Gesellschaft für ein langsameres Leben entstehe, versäumte es der Vortragende nicht, den Anwesenden konkrete Empfehlungen mit auf den Weg zu geben. "Langsamer leben" bedeute für ihn das Leben in Haupt- und Nebenrollen einzuteilen. Die einfachste Methode des Zeitmanagements sei ein Aufgabenzettel, bei dem man sich pro Tag höchstens sieben bis zwölf konkrete Ziele setze, um die "ersparte" Zeit wirklich für "Beschauliches" zu haben.Suttners Fazit, langsamer zu leben, nütze dem Einzelnen, der Gesellschaft und dem ökonomischen System, weil "schneller" immer mit höherem Energieaufwand einhergehe.