Vermischtes Hahnbach

04.01.2018

1877

0 04.01.20181877

Süß. Eine als Garage genutzte Scheune neben einem landwirtschaftlichen Anwesen und einem Wohnhaus ist am Donnerstagabend in Süß (Gemeinde Hahnbach) in Brand geraten. Gegen 19.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Dorfstraße gerufen.

Eine Gefahr für Tier und Mensch bestand laut Angaben der Polizei nicht. Ausgebrochen ist das Feuer nach ersten Informationen in einem Nebengebäude, in dem ein Auto geparkt und etwa 100 Brieftauben waren. Daneben befinden sich ein landwirtschaftliches Anwesen sowie ein Wohnhaus.Zunächst gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass das Haus in Vollbrand steht. Diese Befürchtung bestätigte sich vor Ort nicht. Offensichtlich konnten die Brieftauben dem Feuer entfliehen.Die etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand nach zirka 20 Minuten im Griff und verhinderten ein Übergreifen auf umstehende Gebäude. Die Frage, wie es zu dem Feuer kam, konnte am Abend nicht beantwortet werden.