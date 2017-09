Vermischtes Hahnbach

08.09.2017

Der Wetterbericht verhieß schon in der Aufbauphase nichts Gutes. Aber ein Kirwatermin lässt sich nicht mal eben verschieben, deshalb galt es für die Mimbacher Kirwaleit, das Beste daraus zu machen.

Mimbach. Und es ist wieder eine prächtige Kirwa geworden, trotz Regen. Die Dorfgemeinschaft zieht positive Bilanz. Die Kirwapaare erfreuten sich an drei ausgelassenen Festtagen. Frisch und bewölkt begann der Kirwasamstag, nicht ganz so frisch, sondern etwas müde begannen die Burschen nach dem Liesl-Einweihen die letzten Arbeiten: Baumloch ausheben, Kirwabaum umlegen, zurechtschnitzen und schmücken, Goisn binden und Festplatz rausputzen. Der Kirwabaum kam dieses Jahr aus Burgstall von Familie Dotzler, da der amtierende Oberkirwabursch vergangenes Jahr spontan einen Baum versprochen hatte. Pünktlich um 14 Uhr konnte Fox vom Mausberg das Kommando "Hebt an" geben.Die stattliche Fichte verlangte den Burschen und Helfern einiges ab, aber sie musste sich letztlich doch geschlagen geben. Bieranstich durch den Baumspender und Kaffee und Kuchen für die Zuschauer folgten nach dem Ausruf "Baum steht".Am Abend wurden die Festtage mit einem feierlichen Gottesdienst, vom Kirwachor umrahmt, eingeläutet. Die Paare wurden bei ihren Einmarsch ins Zelt sehnsüchtig empfangen. Überrascht wurde die Dorfgemeinschaft auch von einem ganzen Bus Mausdorfer aus dem Fränkischen, die ihren Dorfausflug hierher zur Kirwa machten. Ausgelassen feierte man mit ihnen den ganzen Abend.Der Sonntag zeigte sich erneut bewölkt, Kenner aus der örtlichen Landwirtschaft prognostizierten einen trockenen Nachmittag. Das Wichtigste zum Austanzen des Kirwabaumes, - so die bisherige Meinung der Verantwortlichen. Leider fing es um 15.30 Uhr zum regnen an. "Das kann doch einen Kirwaburschen nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst vorm Regen", sang man am Kirwabaum. Die Kinderkirwapaare wurden begeistert bei ihrem "Hans bleib dou" beklatscht. Die Tanzpaare zeigten sich schrittsicher bei ihren Darbietungen.Selbst der Wettergott ließ sich durch die Tänze besänftigen und ließ die Sonne durchscheinen. Von Minute zu Minute wurde es besser, sollte doch das neue Oberkirwapaar jetzt ermittelt werden. Der Walzer zur Straußübergabe entwickelte sich zum Krimi, bis die Auswahl auf Katharina Reich und Marco Götz fiel. Umjubelt und gedrückt wurden die beiden bei den Glückwünschen der Paare. Bis zur nächsten Kirwa werden sie die Gesellschaft anführen.Trotz des leichten Regens kamen überraschend viele Besucher, um das Austanzen mitzuverfolgen, so dass das Festzelt voll und auch noch draußen einige Tische für einen erfolgreichen Nachmittag, trotz Regens sorgten. Bei zünftiger Musik von Jedsmal anerschd kamen auch Volkstanzbegeisterte bei Siebenschritt, Kikeriki, Zwiefachen und Kreuzpolka am Abend zu ihren Vergnügen.Der Montag begann mit Sonnenschein, optimal zum Bärentreiben. Zum Abend gab es ein gefülltes Zelt, nettes Publikum und viele Lospreise. Die Gewinne zogen das Oberkirwapaar Kati und Marco. Besonders umjubelt wurde Kirwamoidl Marina als sie den Baum gewann und zur Freude der Kirwaleit zur Versteigerung frei gab. Nachdem Kirwabursch Johannes mit einem 100-Euro-Gebot einstieg, steigerten sich mehrere aktive und ehemalige Kirwaburschen zu einem stattlichen Preis hoch. Den Zuschlag bekamen letztlich unter prächtigen Applaus die Burschen Andy und Fux. Ausgelassen feierte man noch bis zum Frühstück.