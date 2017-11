Vermischtes Hahnbach

08.11.2017

8

0 08.11.2017

"Einer für alle, alle für einen" - unter dieser Losung traf sich die Feuerwehr aus Kötzersricht zum Kameradschaftsabend, bei dem sie viele Komplimente erntete. Der gute Besuch wurde als Beleg für den Zusammenhalt in der Wehr und im Ort gewertet.

Kötzersricht. Vorausgegangen war ein Gedenkgottesdienst, den Ruhestandspfarrer Hans Peter Heindl in der Hahnbacher Pfarrkirche feierte. Der Geistliche würdigte die Einsatz- und Opferbereitschaft der Mitglieder. Aus christlicher Sicht dürfe der Feuerwehrdienst als besonderes Zeichen praktizierter Nächstenliebe gesehen werden.Vorsitzender Franz-Josef Rauch sagte bei der Zusammenkunft im Laubhofer Gaststüberl, dass es angesichts der guten Mischung von Jung und Alt, Aktiven wie Passiven Freude mache, in dieser Truppe Verantwortung zu tragen. "Hier haben auch noch innere Werte ihren Platz", stellte er fest. Der Verein zeige beispielhaften Zusammenhalt auch bei überörtlichen Anlässen, das lasse ihn beruhigt in die Zukunft blicken. Erfreut wies er auf ein Neumitglied hin.Kommandant Martin Weiß bedankte sich bei den Feuerwehrführungskräften des Landkreises für die unkomplizierte Unterstützung. Besonders stellte er das gute Verhältnis zur Stützpunktwehr Hahnbach heraus. Gerade bei Übungs- und Fortbildungsveranstaltungen sei deren Entgegenkommen unerlässlich.Das mache Mut und habe ermöglicht, dass Benedikt Rauch und Florian Weiß die Leistungsprüfung der Stufe 1 (Bronze) erfolgreich ablegen konnten. Im nächsten Jahr trete eine komplette Gruppe an.Kreisbrandinspektor Christof Strobl sprach von einem bewegten Jahr für die Einsatzkräfte. Der Zusammenhalt der Feuerwehren in der Gemeinde Hahnbach sei beispielgebend. Er führte dies auch auf das Wohlwollen der Marktgemeinde zurück. Kleinere Wehren leisteten einen wertvollen Beitrag, betonte er. Besonders dankte er Vorsitzendem Rauch für seinen Einsatz als 2. Vorsitzender im Kreisfeuerwehrverband. Bürgermeister Bernhard Lindner lobte die Feuerwehr Kötzersricht als eine nicht nur für Brandschutz und Hilfeleistung notwendige Institution. "Der Gemeinschaftsgeist ist ein Markenzeichen der Wehr und wirkt sich auch positiv auf das Zusammenleben der Ortschaften Laubhof, Kötzersricht und Kümmersbuch aus", hob er hervor. Mit dem neuen Standort der Sirene sei eine geordnete Alarmierung gesichert. Abschließend wies der Vorsitzende auf die Rauchmelderpflicht ab 2018 hin.