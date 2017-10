Küchln frisch aus dem Schmalz schmecken am allerbesten

Vermischtes Hahnbach

Ohne Küchln ist eine Kirwa unvorstellbar und schon gar nicht die Allerweltskirwa. So gehört es für den Hahnbacher Frauenbund seit langem zum Jahresprogramm, am Kirwasamstag die Tradition des Küchlbackens zu pflegen. Zwanzig Frauen rückten am frühen Vormittag in der Schulküche an, um aus 40 Kilogramm Mehl, 160 Eiern, vier Liter Rum und anderen Zutaten Teig zu mischen und zu kneten. Daraus wurden Laibchen geformt und zum "Gehen" mit Tüchern abgedeckt in Ruhe gelassen. Mit großer Fingerfertigkeit wurden sie dann "ausgezogen" und im schwimmenden Fett herausgebacken. Besondere Akribie war dabei notwendig, um keine "Tramperl" entstehen zu lassen. Auch Bürgermeister Bernhard Lindner probierte sich, durchaus mit Geschick, aus. So konnten schon bald die ersten Käufer antreten, um sich für den Nachmittag, und in größeren Mengen für Familienfeiern, mit dem Schmalzgebäck einzudecken. Rund 1500 Stück wurden produziert und in schöner Verpackung restlos verkauft. Den Erlös wollen die Frauen einem guten Zweck zukommen lassen. Bild: ibj