Vermischtes Hahnbach

22.11.2017

14

0 22.11.201714

In großer Harmonie und Eintracht, wie im Chorgesang notwendig, verlief die Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins (MGV) Sangesfreunde Hahnbach und Umgebung im Gasthof Ritter. Neben den Aktiven nahmen auch fördernde Mitglieder daran teil. Schriftführer Rudi See berichtete, dass das Vereinsleben derzeit von 30 Sängern mit einem Durchschnittsalter von 69 Jahren gestaltet wird. Zu den 41 Singstunden im vergangenen Jahr kamen im Schnitt 24 Sänger. Eine Steigerung der Teilnehmer sei wünschenswert, merkte er dazu an. Schatzmeister Josef Luber listete die Finanzen mit rückläufiger Tendenz auf. 72 fördernde Mitglieder bezeichnete er als ein großes Kapital.

40 Termine

Drei neue Sänger

Detailliert informierte Vorsitzender Günter Winter über die vielen Aktivitäten des Vereins und des Vorstands. Insgesamt wurden 40 Termine wahrgenommen. Die Kontaktpflege mit dem MGV Ursulapoppenricht und dessen Verstärkung bei der Gestaltung eines Festgottesdienstes auf dem Frohnberg fand er bemerkenswert. Großen Zuspruch erfreue sich das Sommernachtsfest in Kümmersbuch. Überörtlich nahm man neben einer Gestaltung eines Gottesdienstes beim Bergfest in Vilseck am geistlichen Konzert der Sängergruppe in Vilseck, am Projektchor der Sängergruppe Amberg anlässlich 25 Jahre Bauernmarkt und am Herbstsingen der Sängergruppe Amberg in Kümmersbruck teil. Der Tagesausflug führte zum Flughafen München und in die Domstadt Freising.Chorleiterin Jana Müller bilanzierte, dass das Jahr der Aktiven mit Gesang und Feierlichkeiten gut gefüllt war. Besonders freute sie sich über den Zugang von drei neuen Sängern. Dies mache Mut für die Zukunft. Mit Freude und Leidenschaft könne trotz zunehmenden Altersdurchschnitts der Leistungsstand gehalten werden. Tafelmeister Ferdinand Huber bat um pfleglichen Umgang mit den Noten. Insgesamt wurden 372 Chorsätze neu katalogisiert. Für die Fortführung der Vereinschronik wünschte sich Rudi See weiterhin Unterstützung mit Fotos.Um die finanzielle Situation zu stabilisieren, beschloss die Versammlung einstimmig die Anpassung des Mitgliedsbeitrags auf jährlich zwanzig Euro.Bürgermeister Bernhard Lindner zollte dem MGV Respekt für seine Aktivitäten. Als bedeutender Kulturträger sei er auch über die Gemeindegrenzen hinaus ein Begriff. Für HKA-Vorsitzenden Martin Wild ist der MGV eine zuverlässige Größe im Hahnbacher Vereinsleben. Der Sängerspruch "Eintracht hält Macht" werde hier gelebt. Abschließend wies der Vorsitzende auf den Christbaumverkauf am Samstag, 9. Dezember, im Wertstoffhof hin.