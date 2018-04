Vermischtes Hahnbach

10.04.2018

24

Unter dem Motto "Vom Beginner zum Gewinner" startet der Markt Hahnbach erstmals ein breitgefächertes Angebot sportlicher Aktivitäten.

Im Auge haben Initiatorin Monika Hecken-Emmel und Bürgermeister Bernhard Lindner dabei jeden Einsteiger, der noch etwas Motivation braucht, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Die 20 Angebote kommen durch Beteiligung von zehn Vereinen und vier Privatanbietern zustande. "Die Bandbreite ist auf alle Altersgruppen zugeschnitten", sagt Bürgermeister Bernhard Lindner - erfreut, dass es zur Premiere gleich diese große Auswahl gibt. Eine Broschüre mit allen Infos erhalten alle Haushalte in der Marktgemeinde. Im Prinzip gibt es dann keine Ausrede mehr: "Teilnehmerkarte statt Couch heißt dann die Devise", meinen auch die Sponsoren, Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, Sparkasse Amberg-Sulzbach und Allianz Böttcher sowie die Krankenkassen AOK, DAK und Barmer. Durch sie gibt es bei einer Tombola die Chance auf einen Wellnessaufenthalt oder andere Preise: Jeder, der mindestens 80 Prozent seines gebuchten Programms durchgehalten hat, nimmt an der Verlosung teil. Die Gewinner werden beim Marktfest ermittelt.Zum Auftakt am Freitag, 20. April, um 18 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule präsentieren die Anbieter ihre Programme, Monika Hecken-Emmel spricht über die gesundheitliche Bedeutung des Sports und die Wasserwacht bietet einen Blutdruck-Check an.

Sportverein Hahnbach: Radfahren (kleine bis mittlere Radtouren auf Radwegen und Straßen); Zielgruppe: ab etwa 50 Jahren; 10 x 2 bis 3 Stunden; Beginn: Samstag, 28. April, 14 Uhr; kostenfrei;

"eMotion Dance Amberg": Hip und Hop für Kids und Teens (6 bis 14 Jahre); 6 x 60 bis 90 Minuten; ab Mittwoch, 2. Mai, 17.30 Uhr; Gebühr: 64 Euro; Tanzkurs für Paare/alle Altersgruppen; 5 x 75 Minuten, ab Mittwoch, 2. Mai, 20 Uhr; Gebühr: 59 Euro; Tanz dich fit für Frauen und Männer, 10 x 60 Minuten, ab Mittwoch, 2. Mai, 18.30 Uhr; 69 Euro;Kerstin Huber: Bauchtanz/Anfänger (Frauen/Männer aller Altersklassen), 10 x 60 Minuten, ab Mittwoch, 2. Mai, 18 Uhr, 50 Euro;Reit- und Fahrverein Hahnbach: Reiten/an der Lounge; alle Altersgruppen; 5 x 20 Minuten; Beginn: nach Vereinbarung; Gebühr: 50 Euro;Sportfreunde Ursulapoppenricht: Lust zum Tanzen; 6 x 60 bis 90 Minuten, ab Donnerstag, 7. Juni, 19 Uhr; 40 Euro;Monika Hornung-Prösl und Franz Prösl: Laufen für Anfänger - langsame Einführung ins Laufen (ohne Vorerfahrung); 10 x 60 bis 75 Minuten, ab Freitag, 4. Mai, 18 Uhr; kostenfrei;Kneippverein Hahnbach: Ganzkörper-Fitness für Männer und Frauen; 10 x 60 Minuten, ab Mittwoch, 2. Mai, 19 Uhr; kostenfrei;Benjamin Neubauer: Skateboard-Kurs/Anfänger ab 10 Jahren; ab Samstag, 28. April, 10.30 Uhr; kostenfrei;Wasserwacht Hahnbach: Sport und Spaß im Wasser (18 bis 99 Jahre), 3 x 45 Minuten, ab Montag, 30. April, 20 Uhr; kostenfrei;Sportverein Hahnbach: Ganzkörpertraining für Erwachsene; 10 x 60 Minuten, ab Freitag, 4. Mai, 18.15 Uhr; 25 Euro (10 Euro für Mitglieder);Kampfkunstschule Amberg: Gewaltprävention/Selbstverteidigung (weibliche Jugendliche ab 12 Jahren, Frauen); 5 x 90 Minuten, ab Montag, 30. April, 18/19.30 Uhr; 50 Euro;Sportfreunde Ursulapoppenricht: Schnuppertraining Fußball Alte Herren; 90 Minuten, ab Donnerstag, 3. Mai, 19.30 Uhr; kostenfrei;Dorfgemeinschaft Mimbach-Mausdorf: Spaziergang/Walking für Sofasitzer; 10 x 60 Minuten, ab Montag, 30. April, 17 Uhr; Volkstanz für jedes Alter; 6 x 90 Minuten, ab Donnerstag, 3. Mai, 19 Uhr; 10 Euro pro Paar;Sportverein Hahnbach: Nordic Walking für Wiedereinsteiger; 5 x 45 bis 60 Minuten, ab Montag, 30. April, 9 Uhr, oder Dienstag, 8. Mai, 18 Uhr; kostenfreiKanuverleih Hahnbach: Kanufahren auf der Vils; ab 12 Jahren und Erwachsene (Nichtschwimmer ausgeschlossen); 90 bis 120 Minuten, Samstag, 28. April, 14 Uhr oder Freitag, 11. Mai, 16 Uhr; 10 Euro;Highwaystompers: Linedance für die ganze Familie, Kinder ab 6 Jahren; 8 x 90 Minuten, ab Samstag, 12. Mai, 17 Uhr; 30 Euro Erwachsene, 15 Euro Kinder;Tennisclub Hahnbach: Tennis- Crashkurs für Erwachsene; 6 x 90 Minuten, ab Donnerstag, 3. Mai, 17 Uhr; 25 bis 50 Euro (nach Teilnehmerzahl)