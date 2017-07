Vermischtes Hahnbach

16.07.2017

Am Marktfestwochenende, 22./23. Juli, ist im Ortskern von Hahnbach wieder viel geboten. Musikalisch reicht die Bandbreite zwischen Kloster und Oberem Tor von der Discomusik bis zum "Sepp aus Büchelkühn".

Auch ein Bücherstand

Ausschank bis 2 Uhr

Beginnend am Kloster bietet der Katholische Frauenbund am Sonntag wieder Kaffee, Kuchen, Produkte aus dem Eine-Welt-Laden und auch Kinderschminken an. Gegenüber, vor dem Haus der Familie Ringer, hält Johannes Gebert ein großes Sortiment an Süßigkeiten bereit. Die Wasserwacht hat Kinderspiele organisiert und das Gasthaus Paulers ist mit einem Ausschank am Kirwabaum dabei.Die Feuerwehr serviert dazu Bratwürste, Steaks, Schnitzel und Salate. Eine Kinderbelustigung vor den Anwesen Wiesneth und Puff wird ebenfalls von der Wehr betreut. Die FFW Kötzersricht ist wieder am "scharfen Eck" mit Mixgetränken und Sekt ein Treff zu manchem Rendezvous.Die Osteria macht mit Ausschank, Pizza und Pasta mit. Schräg gegenüber, vor den Anwesen Melkner und Koch, ist, wie schon Jahre davor, die KAB mit Käse, Radi und Brezen aber auch mit Pommes Frites vertreten, die sie für einen guten Zweck verkauft. Ihr Repertoire wird sie heuer mit einem Bücherstand erweitern.Bei Siegert/Weidinger gibt es Flammkuchen und beim Gasthaus Winkler, alias Hanserl, sowie beim Gasthof Ritter warten Getränke und Bratwürste, am Sonntag auch weitere Gerichte zu zünftiger Musik. Der Sportverein wird in der Breiten Gasse einige sportliche Angebote für Kinder unterbreiten.Für die Erwachsenen wartet der Männergesangsverein mit Wein und Käse vor dem Anwesen Siegert auf. Die Sportkegler bieten Spiele, Süßigkeiten und Spielwaren feil. Die Familie Öztürk hat Döner und Kebab im Angebot und bei der Frauen-Union gibt es Kaffee, Kuchen und Eiskaffee.Für einen guten Zweck kann man gleich daneben bei der CSU auf einer Carrera-Bahn seine Runden drehen. Wem dann noch nicht schwindelig ist, der bekommt beim benachbarten Sportverein diverse Drinks. Der Verein der Schäferhunde aus Süß engagiert sich besonders für die Kinder, mit einem Spickerstand und anderen Spielen.Vor dem Anwesen von Josef Puff steht wieder der Kapuzinerclub des Gasthauses Goldener Löwe mit seinem Weizenstand. Der Fischereiverein lockt mit guten Unterlagen in Form von Fischspezialitäten und gegrillten Makrelen. Getränke gibt es dort auch, ebenso wie bei der Jungen Union. Hier werden zudem Burger verkauft.Der Waldkirndergarten aus Kainsricht ist erstmals dabei - mit Kinderspielen und Crêpes mit verschiedenen Füllungen. Beginnend im Westen werden in der Nähe der Feuerwehr und beim Paulersen d'Haflinger am Samstag zünftig aufspielen. In Höhe des Gasthauses Hanserl wartet der "Sepp aus Büchelkühn" und oben, bei Wasserwacht und JU, spielt "Power" moderne Musik.Am Sonntag ist dort flotte Discomusik zu hören. Beim Gasthaus Ritter unterhält am Sonntag Franz Niebler mit seinem Instrumentarium und am Kirwabaum unterhalten "Daller und Freund" ihre Fangemeinde.Bis 1 Uhr nachts darf am Samstag die Musik spielen, am Sonntag nur bis 23 Uhr. Dann soll auch der Ausschank zu Ende sein, der am Samstag allerdings bis 2 Uhr gehen darf.Am Montag bei der Naoukirwa ums Amberger Tor gibt es ab 17.30 Uhr dank der Organisation durch Burschenverein und Mädchengruppe Bratwürste und flotte Musik zum Ausklingen der Festtage.