Vermischtes Hahnbach

02.01.2018

Das hatte keiner so erwartet: Zu einem vollen Erfolg wurde die Christbaumverkaufsaktion des Hahnbacher Männergesangvereins (MGV). Bereits vor Beginn standen die Käufer auf dem Wertstoffhofgelände an, um eine ökologisch angebaute und frisch geschlagene Tanne aus einer Pressather Christbaumzucht zu erwerben.

Nach nur rund einer Stunde waren alle verfügbaren Bäume an den Mann gebracht. Nicht nur der Vereinskasse sollte mit dem Erlös geholfen werden. Als "Nebenprodukt" wurde außerdem Glühwein verkauft. Der Erlös daraus von 150 Euro wurde nun an das Helferteam für die Flüchtlinge in der Gemeinde um Markträtin Hermine Koch übergeben. Sie informierte dabei, dass in Hahnbach derzeit drei Familien mit zwölf Kindern und zwei alleinstehende Männer sowie in Süß zwei Familien mit insgesamt fünf Kindern wohnen. Die Helfergruppe mit fünf Frauen wird auch von den eigenen Angehörigen mit unterstützt und ist den Flüchtlingen in vielen Fragen des täglichen Lebens, wie bei Behördengänge, Begleitung in Kindergärten und Schule, Arztbesuchen, Wohnungs- und Arbeitssuche behilflich.Elke Zimmermann hat zusätzlich eine Nachhilfegruppe für Flüchtlingskinder gegründet und bietet zweimal in der Woche Hausaufgabenbetreuung an. Viele der anfallenden Unkosten für Fahrten, Schreibmaterial und Porto werden vom Team selbst getragen.