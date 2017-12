Vermischtes Hahnbach

Da vermöbelt ein 44-Jähriger am Tag vor Heiligabend seine Ex (39), schlägt ihr ein Auge blau und zertrümmert ihr Handy (www.onetz.de/1804944). Nur fünf Tage danach attackiert der Mann wie vom Affen gebissen seine Mutter und verbarrikadiert sich danach mit einem Messer in seinem Zimmer. Gleich darauf rücken vier Streifenwagenbesatzungen aus, um den Berserker unter Kontrolle zu kriegen. Nicht zum ersten Mal. Allein 2017 rückten Ordnungshüter 18 (!) Mal wegen der Taten dieses Kraftprotzes aus.

Erstaunlich, welche Langmut der Arm des Gesetzes hier an den Tag legte. Nun aber ist "das berühmte Fass übergelaufen", wie Hauptkommissar Peter Krämer im amtlichen Bericht zu Jahresende formuliert.Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg schildert den nun aktuellen Fall wie folgt: "Am Donnerstag gegen 21.40 Uhr erreichte die Polizei ein Hilferuf der 68-jährigen des Mannes. Es wurde mitgeteilt, dass er zunächst die Seniorin an den Haaren gezogen, sie an die Wand und auf den Boden gedrückt hatte, ihr den Arm um den Hals gelegt habe und sich nun mit einem Messer bewaffnet in seinem Zimmer verschanzt hatte. Er drohte damit, sich umzubringen."Krämer zufolge sind wegen der Unberechenbarkeit des Täters nach dem aufgelaufenen Alarm zwei Streifenwagenbesatzungen aus Sulzbach-Rosenberg sowie eine weitere aus Auerbach und noch eine vierte in Zivil aus Amberg zum Ort des Geschehens nach Hahnbach geeilt. Nach einigem Hin und Her sei es "durch geschicktes Verhandeln gelungen" den außer Rand und Band geratenen Wüterich zur Aufgabe zu bewegen. Dann habe dieser sich widerstandslos festnehmen lassen.Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der gewalttätige Sohn das Halskettchen seiner Mutter abgerissen hatte. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von knapp 2,7 Promille.Für die nächste Zeit aber dürfte mit den Gewaltakten im häuslichen Umfeld Schluss sein: Wegen des neuerlichen Ausrasters und der damit festgestellten Fremd- und Eigengefährdung sei der alkoholkranke Mann in das Bezirksklinikum nach Regensburg einwiesen worden.