Vermischtes Hahnbach

17.04.2018

17.04.2018

Das Wetter passt. Die Motorradfreunde Hahnbach rüsten sich für eine neue Saison. Dazu gehören auch Neuwahlen des Vorstands.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde die Führungsriege der Motorradfreunde Hahnbach und Umgebung im Vereinsgasthaus Hanserl in Hahnbach bei der Neuwahl bestätigt.Der alte und neue Vorsitzende Horst Bauer bedankte sich bei allen aktiven Mitgliedern und besonders bei den Tourenplanern der vergangenen Saison. Der Mitgliederstand zählt 75 Biker. Als 2. Vorsitzender wurde Egid Schäffer wiedergewählt, ebenso hatte auch Kassier Josef Fenk das Vertrauen auf seiner Seite. Monika Bauer übernimmt erneut die Schriftführung des Vereins, Franz Steininger fungiert wieder als Beisitzer. Der fünfköpfige Ausschuss setzt sich ab sofort zusammen aus Emil Winkler, Jürgen Krollius, Franz Winkler, Michael Schießlbauer und Robert Kroher.Der Verein schaut auf eine Reihe von Tagesausflügen, aber auch eindrucksvolle Mehrtagestouren im Jahr 2017 zurück. Mit dabei waren die Ziele Sardinien, Allgäu und Thüringen. Aber auch gesellschaftliche Aktionen kamen nicht zu kurz. Der Vorsitzende nannte Winterwandern, Ferienprogramm, Sommerfest und Weihnachtsfeier.In die Saison 2018 starteten die Motorradfreunde mit dem schon traditionellen Fahrsicherheitstraining in Kooperation mit der Verkehrswacht Amberg-Sulzbach. Bauers Ausblick auf 2018 verriet eine Tour in die Schwäbische Alb zu Christi Himmelfahrt, eine Herbst-Mehrtagestour Ende September, aber auch die traditionellen gesellschaftlichen Ereignisse, auch für Interessierte und Nachwuchsbiker, zum Sommerfest und Ferienprogramm. Zusätzlich werden auch sonntags wieder regelmäßig Ausfahrten stattfinden.Die Vereins-Internetseite www.mf-hahnbach.de wurde erneuert. Der Verein informiert seine Mitglieder auch über Kurznachrichten aufs Handy, so dass jeder nach Lust, Laune und Wetter kurzfristig Tourenvorschläge einbringen und über Tagesausfahrten informiert werden kann. Zu Sonntagsausfahrten treffen sich die Biker in der Regel um 10 Uhr am Netto-Parkplatz in Hahnbach. Interessierte Mitfahrer sind jederzeit willkommen, heißt es.