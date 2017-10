Vermischtes Hahnbach

30.09.2017

Bürgermeister Bernhard Lindner fungierte als Standesbeamter, der Leiter der Volkshochschule Amberg-Sulzbach, Manfred Lehner , als Trauzeuge. Die Braut war im roten Kleid erschienen, so wie es in China bei Hochzeiten Tradition ist.Nach dem Trauungsakt warteten auf der Straße schon die Marktbläser, um dem Brautpaar ein Ständchen zu spielen und es zum Gasthaus Ritter zu geleiten. Der Bräutigam unterstützt das Orchester seit vielen Jahren als Tubist. Kennengelernt haben sich die Vermählten bei ihrer Tätigkeit für die Volkshochschule (VHS). Uli Iberer, der 2009 an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg seinen Doktor in Bildungsmanagement machte, war an der VHS wie Jiewen Gu als Dozent engagiert. Die Braut stammt aus der chinesischen Stadt Shijiazhuang (zehn Millionen Einwohner) und lebt seit 2002 in Deutschland.Zur Hochzeit reisten ihre Eltern um die halbe Welt, um ein oberpfälzisch-chinesisches Freundschaftsfest zu feiern. Vielen ist Uli Iberer als Motor der Aktion Pomoc bekannt, seit mehr als 20 Jahren organisiert er Hilfslieferungen in die Balkan-Länder, nicht nur zur Weihnachtszeit. Einige kennen den Bräutigam auch als Kirwa-Musikant in der Combo "Pfälzer mit Kraut".