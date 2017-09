Vermischtes Hahnbach

27.09.2017

Wallfahrten sind etwas Urkatholisches. Der Gedanke der Ökumene, so hat es den Anschein, hat offenbar die Kraft, dieses Monopol zu brechen. 66 Menschen zogen auf eine evangelische Initiative hin von Sulzbach nach Hahnbach.

Sulzbach-Rosenberg/Hahnbach. "Wir verbinden was" war dieses Praxisprojekt von Vikars Stefan Fischer von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg überschrieben und zog jene 66 Teilnehmern an. Einer Wallfahrt gleich machten sie sich in "geschwisterlicher Ökumene" von Sulzbach nach Hahnbach auf dem Weg. Weniger der Ort war das Ziel, vielmehr ein besseres Kennenlernen, mehr Begegnung und ein Vertiefen des Wissens über beiden Konfessionen. Ganz nebenbei rückten so quasi auch die beiden politischen Gemeinden etwas näher zusammen.Treffpunkt war die alte Lateinschule hinter der katholischen Kirche in Sulzbach. Dekan Walter Hellauer erinnerte in St. Marien an das Sulzbacher Simultaneum von 1652, das beiden christlichen Konfessionen die Ausübung parallel gestattete und sich anfangs noch meist harmonisch darstellte. Doch immer wieder gingen laut Hellauer auch Sticheleien und Streitigkeiten primär "von den niedrigen Kirchendienern" aus. So habe es einen "Glockenstreit, Ärger über den Marienmantel, Altarstufen oder den fast 100 Jahre dauernden Taufsteinstreit" gegeben.Nächste Station war der Kapitelsaal im evangelischen Dekanat, in dem Ölgemälde von früheren Dekanen, unter anderem von Dekan Hermann Erhard hängen. Sein Pendant auf katholischer Seite war Johann Fenk. Das Besondere an diesen beiden Kirchenmännern war, dass sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einem gemeinsamen Pfarrhaus wohnten. Daniel Fenk und Renate Erhard, beide Verwandte jener Dekane, sehr anschaulich aus deren Leben ihrer Vorfahren, die "ruhig, besinnlich und kompromissbereit" gewesen sein sollen. Nach der dritten Station Christuskirche, wo Günter Schultheiß deren Baugeschichte referierte, machte sich die Gruppe zu Fuß auf den Weg zum Frohnberg, wo für eine kurze Andacht innegehalten wurde.s katholischer Pfarrer Christian Schulz stellte nach einem gemeinsamen Mittagessen die Frohnbergkirche vor und resümierte stichpunkthaft die Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Hahnbach. Der Weg führte weiter zur Friedhofskirche in Hahnbach. Dieser Sakralbau diente nämlich im Sommer lange der evangelischen Gemeinde für ihre Gottesdienste. Günter Winter erwartete dort die Teilnehmer mit Anekdoten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit viel Humor hörte man vom beschwerlichen Weg "mit vielen Stolpersteinen" bis zum Bau des Andreas-Raselius-Hauses, welches heute nicht mehr weg zu denken ist.Letzte Station war natürlich das Andreas-Raselius-Haus der evangelischen Gemeinde an der Gartenstraße. Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke wartete dort mit Informationen über Person und Werk des berühmten Namensgebers aus Hahnbach. Auch brachte er anschaulich Musikstücke aus der Feder dieses Pfarrers, Lehrers, Philosophen, Historikers und Pädagogen zu Gehör. Neu war für viele, dass Andreas Raselius unter anderem als "Schöpfer des Kantionalsatzes" gilt, welcher seitdem bis heute den Gemeindegesang präge.