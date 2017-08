Vermischtes Hahnbach

18.08.2017

18.08.2017

Die Zeit der Marienverehrung als "Alleinstellungsmerkmal der Katholiken" ist vorbei: "Gott sei Dank", betonte Pfarrer Christian Schulz beim ökumenischen Gottesdienst auf dem Frohnberg: Nun gebe es "auch gemeinsame Zugänge zu Maria".

Das "Magnificat", der Lobpreis Mariens, war Thema des ökumenischen Gottesdienstes.Wolfgang Bruder, Pfarrer der evangelischen Christuskirche Sulzbach-Rosenberg und Hahnbachs katholischer Pfarrer Christian Schulz sahen in der Marienverehrung kein die Konfessionen trennendes Thema mehr. Bruder betonte, dass "Maria auch den evangelischen Christen wichtig" sei.So habe Johann Sebastian Bach eine wunderschöne Musik zum Magnifikat geschrieben und die Auslegung von Martin Luther sei "eines seiner schönsten Werke". Luther habe die "eigene Erfahrung Mariens mit dem heiligen Geist" hervorgehoben, welcher "die Erhöhung der Erniedrigten und das Heilen der Zerbrochenen" möglich mache.Frauen des Ökumene-Teams trugen Fürbitten vor und sammelten für die Behindertenbetreuung des Kneippvereins Hahnbach. Mit dem gemeinsamen Credo und dem Vater-unser endete der Wortgottesdienst.

Unüberschaubar groß war die Menschenmenge bei der nachmittäglichen Eucharistiefeier für Senioren auf dem Frohnberg. Pfarrer Christian Schulz konzelebrierte mit den Priestern Norbert Götz, Johann Wutz, Hans Peter Heindl und Christian Preitschaft. Diakon Dieter Gerstacker assistierte. Schulz betonte, es gebe so viele "Spezialisten mit Verstand", aber "was für gangbare Wege nötig wäre, nämlich ein der Welt zugewandtes Herz, ist leider zu selten". Erst "eine Wahrheitssuche im Lichte Gottes" lasse oft "die wahren Zusammenhänge in Weisheit und Einsicht erkennen". Dabei sollte man "niemals aufhören, über die Wunder dieser Welt zu staunen." Über gesegnete Frohnberghörnchen freuten sich die Senioren.

So unterschiedlich sind die Antworten gar nicht, wenn man Frohnbergpilger nach ihrer Motivation fragt:

Alfons Nagler (Schnaittenbach): "Das Beten und Singen hier tut einfach gut. Auch bitte ich immer um Gottes Segen, den wir doch alle gut gebrauchen können. Auch die Gemeinschaft mit der Familie, die sich hier trifft, ist alle Jahre wieder schön."Dorothea und Günter Donhauser (Rosenberg): "Zur Mutter Gottes kann man ja immer kommen, aber hier empfinden wir auch ein einzigartiges Stück Heimat. Der Frohnberg ist einfach einmalig."Berta Blank (Wernberg): "Ich bin heute zum ersten Mal hier und tief beeindruckt. Ich freue mich einfach, hier Himmelfahrt mitfeiern zu können, schließlich ist dieses Patrozinium ja auch ein besonderer Tag. Seit ich Jesus für mich gefunden habe, freue ich mich über alle kirchlichen Feste, die ich gerne und bewusst mitfeiere."Werner Wiesmet (Ursensollen): "Für mich ist der Frohnberg der traditionelle Hausberg. An seinem Ehrentag muss ich doch dabei sein und Gott gerade in der Natur und der Atmosphäre hier spüren."Felix Bader , Ministrant (Ammersricht): "Wir sind mit der Großfamilie meist ein- oder zweimal alle Jahre hier auf dem Frohnberg. Wir gehen auch gerne auf die andern Bergfeste. Mir gefallen der festliche Gottesdienst und dass alle hier so fromm dabei sind."Ulrike Bader , Mutter von Felix (Ammersricht): "Für mich als gebürtige Hahnbacherin gehört ein Besuch auf dem Frohnberg einfach dazu und die Predigten von Pfarrer Christian Schulz tun einfach gut."Angelika und Hubert Anton (Hahnbach): "Hier tanken wir viel Kraft für den Alltag. Gerade im Strudel des Lebens ist hier ein fester Punkt, der Leib und Seele zusammenhält. Gerade die Predigten bauen wirklich auf. Heuer sind wir auch aus Dank über die glückliche Geburt unseres vierten Enkels hier."Maria und Bernd Müller (Sulzbach): Maria, ein gebürtige Kölnerin, fühlt sich auf dem Frohnberg wie ein gerngesehener Gast. Die Müllers schätzen "die innere Einkehr auf dem Berg bei Gottesdienst und Predigt". Sie kommen meist zweimal zu Fuß - gerade das ruhige Gehen zum Berg tut ihnen gut. Für sie ist diese Wallfahrt wie eine entspannende Kontemplation, die sie mit jedem Schritt besser zur Ruhe kommen lässt.