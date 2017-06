Vermischtes Hahnbach

23.06.2017

"Gemeinsam kochen - miteinander essen" ist eine Veranstaltungsreihe der AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" überschrieben. Zum Abschluss der Spargel-Saison fand ein Senioren-Kochkurs in der Schulküche in Schnaittenbach statt.

(aove) Zehn Frauen und ein sehr interessierter Herr hatten sich eingefunden, um unter der fachlichen Anleitung von Hauswirtschaftsmeisterin Roswitha Hubmann Spargelsuppe, Spargel in Käse-Crêpes, gratinierten grünen Spargel mit Dijonaise sowie marinierten Spargel mit Crème-fraîche-Dip und Kartoffeln zuzubereiten. Als Nachspeise gab es schließlich eine Beeren-Sahne-Crème mit frischen Erdbeeren und Gelatine.Die Teilnehmer lernten dabei nicht nur die Inhaltsstoffe und Besonderheiten bei der Zubereitung des leichten und kalorienarmen Gemüses kennen, sondern erfuhren außerdem ganz nebenbei, wie gesunde Ernährung dazu beitragen kann, auch im Alter fit zu bleiben. Vor Ort war auch ein Filmteam von OTV. Gesendet wird der Beitrag am Sonntag ab 18 Uhr im Magazin.Spaß am Kochen und Genießen steht bei der beliebten Kochkurs-Reihe der Arbeitsgemeinschaft Obere Vils/Ehenbach im Vordergrund. So waren auch in Schnaittenbach alle mit Feuereifer bei der Sache und ließen sich vom OTV-Kamerateam nicht stören. "Ein gelungener Nachmittag für alle", waren sich die Anwesenden einig, als es an die Verkostung der leckeren, selbst zubereiteten Gerichte ging.Ingrid Götz von der AOVE bedankte sich bei Roswitha Hubmann für ihren Einsatz und beim Hausherrn, Bürgermeister Josef Reindl, für die Nutzung der Schulküche.Abschließend informierte sie über interessante Seniorenveranstaltungen der AOVE, so über das nächste Treffen für Angehörige von dementiell Erkrankten am Donnerstag, 20. Juli, im Kräutergarten Schnaittenbach und über das AOVE-Kinaesthetics-Bewegungscafé für mehr Beweglichkeit im Alter, das im Oktober wieder in Poppenricht startet.