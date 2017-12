Vermischtes Hahnbach

Auf große Resonanz stieß auch in diesem Jahr der Aufruf der Schülermitverantwortung an der Grund- und Mittelschule Hahnbach, sich an der Hilfsaktion Pomoc zu beteiligen. So füllten für das übersetzt mit "Hilfe" bezeichnete Unternehmen die Buben und Mädchen mit viel Freude über 130 Päckchen mit Süßigkeiten, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Spielsachen sowie mit persönlichen Wünschen. Nun sind sie voller Erwartung auf die Antworten der Beschenkten. Mit Stolz übergaben die Schülersprecher Kayla Williams, Johanna Schenk und Niklas Schäfer mit Konrektor Stefan Ottmann die weihnachtlich verpackten Kartons an Organisator Ulrich Iberer und halfen beim Verladen mit.