Vermischtes Hahnbach

09.06.2017

Eine 15-Jährige und ihre zwei Jahre ältere Schwester trafen beim Inlinen in Hahnbach auf einen Exhibitonisten. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.

Die Sulzbach-Rosenberger Beamten suchen nach einem Unbekannten, der auf etwa 20-25 Jahre geschätzt wird, blonde Haare und einen blonden Vollbart hatte. Der Mann traf auf die beiden Mädchen am Donnerstag, 8. Juni, gegen 20 Uhr auf dem kombinierten Geh-/und Radweg von Unterschwaig in Richtung Hahnbach auf der Frohnbergstraße. Zunächst fuhr der junge Mann mit seinem Fahrrad hinter ihnen her. Er überholte die beiden und blieb dann stehen. "Den beiden Mädchen fiel auf, dass er eine komische kurze Hose anhatte, die das Hinterteil bedeckte, jedoch im vorderen Bereich offen war, so dass man das Geschlechtsteil sehen musste", erklärt Peter Krämer von der Polizei Sulzbach-Rosenberg. Der Unbekannte trug Turnschuhe, einen Rucksack und zunächst kein T-Shirt.Als die beiden Inlinerinnen auf ihn zufuhren, tat er laut Polizeibericht so, als ob er sich die Schuhe binden wolle. Nachdem die Jugendlichen an ihm vorbei fuhren, überholte er sie erneut. "Hierbei fragte er sie nach der Uhrzeit und sonstigen Belanglosigkeiten. Während des gesamten Vorgangs hing sein Genital aus der Hose und war somit für jeden sichtbar", beschreibt Krämer.Den beiden jungen Frauen verständigten daraufhin ihre Mutter per Handy, damit diese sie abholen solle. Dies bekam der Mann offensichtlich mit, zog sich ein khakifarbenes T-Shirt über und radelte in Richtung Süß davon. Nachdem sich die Geschwister der Mutter offenbart hatten, verständigte sie die Polizei. Hinweise auf den Täter nehmen die Beamten unter Telefon 09661/8744-20 entgegen.