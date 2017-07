Vermischtes Hahnbach

Seit zwei Jahren gibt es an der Mittelschule der Max-Prechtl-Schule eine Schulgarten AG. Lydia Demleitner-Kotz, Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung, hegt und pflegt mit den Fünft-, Sechst- und Siebtklässlern im zweiwöchigen Turnus den Schulgarten, der bei der Neugestaltung des Pausenhofs angelegt wurde. Josef Moosburger, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, wies nun die Jungs in die Kunst des Baumschneidens ein. Der Experte bat die Jugendlichen, sich das Kürzel KKÜ einzuprägen: Krankes, Kreuzendes und Überhängendes sei zu entfernen. Außerdem erklärte er ihnen, wie sie richtig schneiden, nämlich direkt am Astring, dem Ansatz des Astes. Beim Sommerschnitt entfalle auch das Verschließen der Wunde, lernten die jungen Hobbygärtner zudem. Da sie ihr Wissen gleich in der Praxis anwenden durften, waren sie zu Recht stolz auf ihr Ergebnis und bekamen dafür viel Lob. Bild: mma