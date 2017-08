Vermischtes Hahnbach

09.08.2017

336

Wenn die Sommerhitze wieder mal brütet, lechzt jedermann nach Abfrischung. Das tat auch ein 49-Jähriger am Dienstag am Vilsufer bei Kümmersbuch. Allerdings nackt wie Gott ihn schuf. Weil das einer Mutter von drei Kindern missfiel, kam es zum Zoff.

Baden und Abkühlen

Nicht verboten

Kümmersbuch. Es ist ein lauschiges Fleckerl Erde, das viele auch als Anlegestelle der Hahnbacher Zille kennen - gewissermaßen der "Vilshafen von Kümmersbuch". Nur, dass an diesem Dienstag dort kein Schiff an-, sondern ein Mann ablegte. Und zwar komplett.Zuvor war er mit seinem Firmenwagen dort vorgefahren, hatte gestoppt und war ausgestiegen. Die kühlenden Fluten der Vils ebenso vor Augen wie eine Mutter (37) von drei Kindern - vier, sieben und vierzehn Jahre alt -, die schon zuvor ebenfalls zum Baden und Abkühlen hierher gekommen waren.Doch was dann geschah, war weniger erfrischend, sondern erhitzte eher die Gemüter und brachte Gefühle in Wallung: Denn der Neuankömmling entledigte sich Zug um Zug seiner Klamotten und stand dann splitterfasernackt am Ufer. Die Kindsmutter empörte sich ob dieses Auftritts gegenüber ihr und ihres Nachwuchses. Sie forderte den Entblätterten unmissverständlich auf, zumindest das Nötigste unverzüglich mit Textil zu verhüllen. So gab sie es gegenüber der Polizei zu Protokoll. Der jedoch habe nicht dergleichen getan, sondern mit ihr zu diskutieren begonnen. Danach sei er ins Wasser gestiegen.Bei der Vernehmung des Mannes in der Sulzbacher Inspektionswache schilderte dieser tags darauf den Vorfall als nicht so schlimm. Er sei nicht nackt rumgestanden, um zu debattieren, sondern gleich in die Fluten gestiegen. Erst von dort aus sei das Wortgefecht mit der Frau geführt worden.Sei's drum, wie die ganze Sache ausgeht, steht noch in den Sternen. Fix ist allerdings, dass Freikörperkultur per se an bayerischen Gewässerufern nicht untersagt ist. Dazu befragt, antwortete der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, Hauptkommissar Peter Krämer: "Wenn sich niemand daran stört, ist Nacktbaden nicht verboten." Ebenso fix ist jedoch auch, dass die 37-Jährige Anzeige erstattet hat, weil sie sich von der Nacktaktion belästigt gefühlt hatte. Die Beamten haben diese als Ordnungswidrigkeit aufgenommen und werden sie an die zuständige Kommune, in dem Fall die Gemeinde Hahnbach, zur endgültigen Beurteilung weiterleiten.