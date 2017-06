Vermischtes Hahnbach

27.06.2017

(mma) Zum Schnupperkurs hatte der Reit- und Fahrverein Hahnbach eingeladen. Vier Kinder wagten ihr erstes Abenteuer auf Pferderücken. Unter der Anleitung von Katrin Noßner aus Schnaittenbach machten die Mädels zuerst einmal vorsichtig Bekanntschaft mit den braven Schulpferden Ratinio, Jennifer, Luna und Bonny. Michelle, zwei Sophies und Luisa-Marie, vier bereits erfahrenere Amazonen, unterstützen dabei Lehrerin und Kinder. Gemeinsam wurden die Pferde geputzt, gesattelt und getrenzt und so schon manche Freundschaft geschlossen. Geführt, in und außerhalb der Halle, wagte man sich schließlich vom Schritt zum Trab, was allen sichtlich Spaß machte.