Vermischtes Hahnbach

06.11.2017

15

0 06.11.201715

"Reserve hat Ruh'" - aber nicht in Hahnbach. Eine immer aktive Truppe ist die Reservistenkameradschaft in der SRK, die in gebührender Form ihr 40-jähriges Bestehen feierte.

Auszeichnungen Langjährige Mitglieder



40 Jahre: Rudolf Gehrmann, Hans Geisler, Florian Gleich, Karl Herold, Hans Iberer, Erich Kelsch, Engelbert Stärk, Heinrich Weidner, Helmut Wild und Günter Winter



25 Jahre: Jürgen Fröhlich



10 Jahre: Christian Daubenmerkl und Andreas Eckl



Ehrennadeln



Gold: Alfons Boczki, Florian Gleich und Adolf Kelsch



Silber: Hans Iberer und Günter Winter



Bronze: Christian Daubenmerkl, Andreas Eckl, Karl-Heinz Kleinert und Matthias Novak



BSB-Verdienstkreuze



Großkreuz am Bande: Leonhard Weber



am Bande: Florian Gleich und Richard Trösch



1. Klasse: Johann Koch



2. Klasse: Georg Götz, Ludwig Graf und Emil Patek



BSB-Treuenadeln



für 60-jährige Mitgliedschaft: Dietmar Schulz und Johann Rauch



für 50-jährige Mitgliedschaft: Leonhard Weber (ibj)

Dem Festabend ging ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder voraus. im Anschluss marschierte die Festversammlung zum Gasthof Ritter. Nach einem Essen blickte der Gründungsinitiator, Hauptmann a. D. Florian Gleich, im Festvortrag auf die vier Jahrzehnte des Bestehens der Kameradschaft zurück.Da das Angebot an Aktivitäten der damaligen Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) eher auf ältere und kriegsgediente Männer ausgelegt war, trafen sich 1977 17 ehemalige Bundeswehrsoldaten zur Gründung der Reservistenkameradschaft (RK). Alfred Auer wurde Vorsitzenden gewählt, die Zusammenarbeit mit der Krieger- und Soldatenkameradschaft Hahnbach beschlossen. Eine wertvolle Starthilfe war die Stabskompanie. 1979 übernahm Erich Kelsch den Vorsitz. Eine Patenschaft mit dem Fernmeldezug der Stabskompanie wurde ins Leben gerufen.Viele dienstliche Veranstaltungen, etwa Militärpatrouillen, Schießwettbewerbe oder die Teilnahme am Dienstbetrieb der aktiven Soldaten, aber auch gesellige Veranstaltungen wurden im Laufe der Jahre ins Programm aufgenommen. Ein bedeutendes Ereignis war 1987 die Gründung einer Patenschaft zwischen der Marktgemeinde und der Stabskompanie. Aufgrund des Generationenwechsels erfolgte 1999 der Zusammenschluss mit der KSK zur heutigen Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK). Sie wirke weiterhin als Bindeglied zwischen Bundeswehr und Marktgemeinde Hahnbach.2. Bürgermeister Georg Götz überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde samt Geldzuwendung. Erich Kelsch sei in seiner 38-jährigen Zeit als Vorsitzender zum Gesicht der Kameradschaft geworden. HKA-Vorsitzender Martin Wild lobte die Reservisten als wichtigen Baustein und verlässlichen Partner im Vereinsleben. Kreisvorsitzender Bertram Gebhard vom Verband der Reservisten bezeichnete die SRK als starke Truppe in der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte. Norbert Bücherl gratulierte als Vorsitzender der Patenkameradschaft SRK Freihung sowie als Vorsitzender des Kreisverbands Amberg des Bayerischen Soldatenbunds (BSB) und übergab eine Spende.