02.11.2017

Am Montag gegen 18.15 Uhr ist in der Nähe von Hahnbach ein 82-jähriger Fußgänger angefahren und dabei mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann in der Dunkelheit zu Fuß auf der Staatsstraße von Hahnbach Richtung Vilseck unterwegs gewesen.

"Wie sich später herausstellte wollte der Herr noch einen kleinen Abendspaziergang unternehmen, hatte sich hierfür eine denkbar schlechte Strecke ausgesucht und dunkle Kleidung gewählt", heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg.Ein 32-jähriger Autofahrer erkannte den Senior zu spät und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der 82-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde mittelschwer verletzt. Mit Prellungen, Schürfwunden und einem Armbruch kam er ins Amberger Klinikum. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die Polizei merkt noch an, dass weder beim Fahrer noch beim Senior Hinweise auf Alkoholeinfluss festgestellt wurden.