Vermischtes Hahnbach

13.08.2017

4

0 13.08.2017

Viele Gratulanten kamen zum 90. Geburtstag von Rudi Schieberl. Für die Marktgemeinde überbrachte Bürgermeister Bernhard Lindner, für die Pfarrei Ruhestandspfarrer Hans-Peter Heindl mit Seniorenkreismitarbeiter Alois Franz die Glückwünsche.

Der Jubilar kam in Mirschikau im Sudetenland zur Welt. Nach dem Besuch der Volks- und Oberschule musste er zum Reichsarbeitsdienst und zur Wehrmacht und geriet drei Monaten in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die Flucht aus der Heimat folgte. Nach dem Abitur in Cham vollendete er 1952 das Studium an der Lehrerbildungsanstalt in Amberg. 1953 wurde er "für vier bis acht Wochen" zur Aushilfe nach Hahnbach versetzt - daraus wurden 35 Jahre bis zum Ruhestand als Konrektor. 1954 heiratete er Gertrud Rothmeier. Von ihr, den vier Töchtern, sechs Enkeln und einer Urenkelin wird er wegen seiner angeschlagenen Gesundheit liebevoll umsorgt. Er verfolgt noch mit Interesse das Zeitgeschehen in Fernsehen und Zeitung.Mit dem Hausbau in der Lindenstraße entschied sich Schieberl 1963 endgültig für Hahnbach als zweite Heimat. Bis 1966 war er als lokaler Berichterstatter (Kurzzeichen: ie) für die Amberger Zeitung tätig. Von 1966 bis 1978 vertrat der Jubilar die Freien Wähler im Gemeinderat. Für seine Verdienste um die Marktgemeinde wurde er 1982 mit der Bürgermedaille in Bronze ausgezeichnet. Über 20 Jahre führte er bei den Theateraufführungen des Katholischen Burschenvereins Regie und wurde deshalb zum Ehrenmitglied ernannt. Für den Kulturausschuss organisierte er Heimatabende. Neben seiner Heimatverbundenheit ist die Liebe zur Musik eines seiner Markenzeichen. Mehr als 300 Kinder, aber auch bis zu 70-Jährige, lernten bei ihm das Akkordeonspielen. Bis vor zwei Jahren war er bei vielen Veranstaltungen ein beliebter Musiker.Eine seiner größten Leidenschaften war die Jägerei. Die Jagdhornbläser brachten ihm als langjährigen Aktiven ein Ständchen. Auch die Unterstützung des Vereinslebens ist ihm ein Anliegen. Mit seiner Initiative wurde die Jägerkameradschaft Hahnbach gegründet, deren Ehrenmitglied er ist. Das ist er auch beim Schützenverein Süß und im Bayerischen Landesjagdverband (BJV) der Kreisgruppe Amberg. Die Hahnbacher Marktbläser und den Sportverein unterstützt er als förderndes Mitglied.