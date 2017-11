Vermischtes Hahnbach

13.11.2017

Es sind nicht immer die großen Umbauten oder moderne Computertechnologie, die al-ten Menschen oder Menschen mit eingeschränkten Alltagskompetenzen dabei helfen können, trotz körperlicher Einschränkungen den Alltag alleine zu bewältigen. Kleine „Alltagshelferlein“ können für mehr Lebensqualität sorgen und dadurch das Leben leichter, schöner und sicherer machen.

Die AOVE-Koordinationsstelle „Alt werden zu Hause“ kann dank der Unterstützung des Sanitätshauses Lan-ge eine Vielzahl dieser „Helfer“ nicht nur bildlich vorstellen, sondern ganz praktisch im Original zeigen, so dass man diese anfassen und ausprobieren kann. „Dies ist ganz wichtig“, bestätigt AOVE-Mitarbeiterin Ingrid Götz, „da die Akzeptanz nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt“. Ein Grund könnte sein, dass viele die breite Palette sinnvoller Helfer für den Alltag nicht wirklich kennen; andere haben eine falsche Scham, diese zu benutzen, oder möchten nicht wahrhaben, dass sie hilfsbedürftig sind. „Mit Vorträgen bei Seniorengruppen können wir dem entgegenwirken“, so AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer.Viele der kleinen Alltagshelfer können über den Sanitätshandel bezogen werden; Sehhilfen erhält man auch beim Optiker. Im Internet finden sich verschiedene Versandhäuser für Hilfsmittel, und auch Warenhäuser und sogar Discountketten haben sich inzwischen mit ihrem Sortiment auf die Zielgruppe der Senioren eingestellt, zeigt Christa Lange auf. Vor der Anschaffung lohnt sich immer ein Preisvergleich, bei technischen Hilfsmitteln ist auf die Kennzeichnung mit einem Qualitätsprüfsiegel zu achten. Ein mit GKV-Nummer (Hilfsmittelnummer) gekennzeichnetes Hilfsmittel kann grundsätzlich auch vom Hausarzt verordnet werden. Nähere Informationen zu den „Alltagshelferlein“ bzw. Anfragen zu Vorstellungsterminen bei der AOVE-Geschäftsstelle 09664 9539719.