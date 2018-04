Vermischtes Hahnbach

30.04.2018

0

0 30.04.2018

Die Bürger können sich sowohl in Gebenbach als auch in Hahnbach sicher fühlen. "Aus polizeilicher Sicht ist hier die Welt noch in Ordnung", stellt Michael Kernebeck für die beiden Gemeinden fest. Und das freut auch die Bürgermeister.

Es ist gute Tradition, dass die Bürgermeister von Hahnbach und Gebenbach einmal jährlich mit dem Leiter der Sulzbach-Rosenberger Polizeiinspektion, Erster Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck, zusammenkommen, um die Sicherheitslage in den beiden Kommunen zu erörtern. Während im bayerischen Durchschnitt die Häufigkeitszahl (Straftaten pro 1000 Einwohner) im vergangenen Jahr bei 45,3 und die Aufklärungsquote bei 64,4 Prozent lagen, stellen sich die Zahlen für die beiden Gemeinden positiver dar.So wurden in Gebenbach lediglich 19 Fälle bekannt, was bezogen auf die Häufigkeitszahl einem Wert von 21,0 entspricht. Insgesamt konnten elf Fälle aufgeklärt werden, informierte Kernebeck. In Hahnbach war im Vergleich zu 2016 ein Anstieg um 27 Fälle auf 111 Straftaten zu verzeichnen. Die Häufigkeitszahl gab Kernebeck mit 23,0 an. Dies sei aber nicht zwingend bedenklich, sagte er.Unter den Straftaten waren zwölf Körperverletzungs-Delikte in Privatbereichen und elf Internetbetrügereien, die von einer Person stammten. 78 Fälle konnten aufgeklärt werden, was einer Quote von 70,3 Prozent entspricht. Sehr hilfreich sei das Mitwirken der Öffentlichkeit in ländlichen Gegenden bei der Aufklärung von Straftaten. Insbesondere bei Wohnungseinbrüchen seien durch bauliche Vorkehrungen oder aufmerksame Nachbarn einige Taten nicht vollendet worden.Die Polizei verzeichnete für die in den Kommunen untergebrachten Asylbewerbern hinsichtlich der Straftaten keine besondere Auffälligkeit. Die Begleitung dieses Personenkreises durch ehrenamtliche Betreuergruppen wirke sich positiv aus. Insgesamt sei eine positive Grundeinstellung zur Flüchtlingsproblematik zu erkennen. Das Resümee für die Großveranstaltungen in den beiden Gemeinden (Fasching, Kirwa-Marktfest und Bergfeste) war zufriedenstellend. Man war sich einig, dass sich die vermehrten Hinweise der Kommunen an die Veranstalter sich besonders auf den Jugendschutz positiv auswirken, insbesondere durch Einhaltung der Sperrzeitbestimmungen. Beide Bürgermeister bedankten sich für die "unkomplizierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der PI Sulzbach-Rosenberg. Besonders die "Amtshilfe auf dem kleinen Dienstweg" sei oftmals hilfreich.