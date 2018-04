Vermischtes Hahnbach

"Die Siedlergemeinschaft Hahnbach ist eine bedeutende Institution auch über die Gemeindegrenzen hinaus." Viel Lob erfährt der Verein bei seiner Jahreshauptversammlung. Doch es gilt noch mehr zu feiern.

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Anton Auer, Georg Bäumler, Wolfgang Beckh, Josef Berger, Marianne Bieber, Inge-Luise Böhm, Anneliese Bosser, Gudrun Dotzler, Anna Fenk, Max Freitag, Florian Gleich, Anna Hackauf, Josef Heisig, Barbara Heuberger, Herbert Hofmann, Hermann Horst, Maria Huber, Maria Kaiser, Franz Karl, Inge Klober, Helmut Klose, Werner Krieger, Heinrich Kummert, Heide Kunstmann, Günter Künzl, Hans Laurer, Hans Lobenhofer, Konrad Lobenhofer, Manfred Märtin, Franz Meidl, Robert Neupert, Karl Novak, Kurt Novak, Manfred Oder, Alfred Petermeier, Manfred Postrach, Marianne Prem, Adalbert Reichhardt, Rupert Sachsenhauser, Margarete Scheller, Roswitha Schinhammer, Heinz Schödl, Xaver Schötz, Gerald Schüller, Adolf Sehr, Gerhard Siegert, Josef Straubinger, Rosi Utz, Hans Weber, Maria Wild, Hanna Wild, Ludwig Windisch, Christa Winkler, Hedwig Winter und Marianne Zintl



30 Jahre: Gerhard Kohl und Jürgen Krollius



25 Jahre: Norbert Eckl, Walter Geier, Josef Götz, Helga Kamm, Bernhard Krieger und Hans Wankerl



Besondere Verdienste (Ehrenzeichen in Bronze): Hans Koch und Klaus Walberer (ibj)

Bei der Zusammenkunft im Gasthof Ritter wurden anlässlich des 40-jährigen Bestehens viele Mitglieder für langjährige Treue und ihre Verdienste um die Gemeinschaft ausgezeichnet. Ein gemeinsames Essen sorgte für eine besondere Note. Mit einer Festveranstaltung rund um den Siedlerstodl am Gemeindeweiher soll am Sonntag, 13. Mai, das 40-jährige Bestehen öffentlich gefeiert werden.Vorsitzender Hans Luber gab bei der sehr gut besuchten Veranstaltung einen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte. 26 Personen hatten in der Gründungsversammlung 1978 im Gasthof Ritter Ekkehard Brühschwein zum Vorsitzenden gewählt. Auf ihn folgte 1991 Hermann Bäumler. Seit 2001 steht Hans Luber an der Spitze der Gemeinschaft. Als herausragend wurde der Bau des Siedlerstodls im Jahre 2009 bezeichnet, der angesichts des stetig wachsenden Geräteparks erforderlich geworden war. Besonderen Wert legt der Verein auf eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinschaften und Gartenbauvereinen. Mit 382 Mitgliedern zählen die Hahnbacher zu den größten Vereinigungen für Grundstückseigentümer und Hausbesitzer im Landkreis.Laut dem Vereins-Chef waren Beratungen oder Vermittlungen wegen nachbarschaftlicher Uneinigkeiten selten notwendig. Er betonte: "Es geht nichts über die Pflege einer guten Nachbarschaft." So befinde man sich auch mit der Gerätehalle neben dem Fischereivereinsheim und der BRK-Garage in bester Umgebung.Luber erwähnte die Beteiligung am Ferienprogramm, zwei Heizölsammelbestellungen mit rund 164 000 Liter oder die große Nachfrage nach Holzspalter und Rasenvertikutierer. Dank der guten Pflege durch die Gerätewarte befinde sich alles in einem Top-Zustand. Etwaige Beschädigungen bei Ausleihungen sollten umgehend gemeldet werden. Der Bericht des Kassenwartes Roland Gimpl zeigte eine beruhigende finanzielle Entwicklung auf.Bürgermeister Bernhard Lindner würdigte den Verein als eine unverzichtbare Selbsthilfeeinrichtung und übergab einen Scheck der Gemeinde. Trotz eines finanziellen Kraftakts sei der Bau des Siedlerstodls eine gute Entscheidung gewesen. Zur Entwicklung in der Gemeinde informierte Lindner, dass für die Baugebiete Hahnbach-West 4 und 5 der Aufstellungsbeschluss gefasst worden sei. Nachdem in West 3 alle Parzellen verkauft seien, hätten inzwischen rund 35 weitere Interessenten nachgefragt. Bezüglich der Beiträge für den Kanal- und Straßenbau im Adlholztal bestehe zwischen Anliegern und Gemeinde weitgehend Einvernehmen.Bezirksvorsitzender Christian Benoist und Kreisvorsitzender Reinhard Ott stellten fest, dass die Leistungen in Hahnbach auch überörtlich große Anerkennung fänden. Hier werde gemeinsam angepackt, würden Schwierigkeiten miteinander gelöst. Hinsichtlich der Straßenausbaubeitragssatzung hätten sich die Anstrengungen des Landesverbands gelohnt.Stellvertretender Landrat Hans Kummert und HKA-Vorsitzender Martin Wild rundeten den Reigen der Grußredner ab. Die Siedlergemeinschaft stehe nicht nur für Eigenschutz, sondern auch für das Funktionieren des Gesellschaftslebens in der Kommune.