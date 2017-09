Vermischtes Hahnbach

"Rekordbesuch mit nur gut gelaunten Gästen", dies konnten die Verantwortlichen beim traditionellen Weinfest der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) melden.

Bereits am Samstagnachmittag, und spätestens nach der Vorabendmesse, kamen die Gäste scharenweise in den romantisch vorbereiteten Färbergarten, um bei gutem Wetter die Weine aus dem Weingut Laubenstein zu genießen. So hatten die Verpflegungs- und Getränketrupps um SRK-Vorsitzenden Erich Kelsch alle Hände voll zu tun, um außer Wein- und auch Bierausschank Nachschub in Form von Schinken- und Schmalzbroten, Obatzten als Unterlage und Häppchen für Zwischendurch aus der nahe gelegenen Marktbläserküche für die Besucher zuzubereiten.Bis Mitternacht wurde sich, auch an den Stehtischen, wahrlich weinselig zugeprostet. Besonders dem Vereinskassier war dabei die Freude über einen stattlichen Erlös deutlich anzusehen.