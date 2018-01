Vermischtes Hahnbach

21.01.2018

22

0 21.01.201822

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) gewinnt immer größere Bedeutung und hat auch an der Hahnbacher Volksschule bereits seit 2013 einen hohen Stellenwert. Nach der beruflichen Veränderung der bisherigen Pädagogin Sabrina Gebhard freute sich Rektor Heinz Meinl, mit der Sozialpädagogin Sonja Vidak nahtlos an das bisherige Angebot der Schule anknüpfen zu können. Bei der Vorstellung der neuen Kollegin machte er deutlich, wie wichtig es sei, dass Kinder und Jugendliche (oder deren Eltern) mit Problemen einen Ansprechpartner haben. Dies entlaste auch Lehrer und Mitschüler.

Die JaS bietet Unterstützung und Beratung bei persönlichen, schulischen und familiären Konfliktsituationen und versucht, gemeinsam mit den Betroffenen eine Lösung zu finden. "Egal, wo der Schuh drückt": Ärger auf dem Schulweg, Schwierigkeiten beim Lernen oder Angst vor schlechten Noten, Probleme mit Freunden in der Klasse oder auch starke Belastungen zu Hause - Sonja Vidak hat ein offenes Ohr für ihre Schützlinge und konstruiert Lösungsansätze, je nach Bedarf in enger Abstimmung und in Kooperation mit den Lehrkräften, den Eltern, dem Elternbeirat, dem sozialen Umfeld und anderen fachlichen Kooperationspartnern. Auch Eltern können mit ihren Sorgen an die neue Kraft herantreten.Ihr Ziel ist, Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung sowie ihrer schulischen Ausbildung mit möglichst optimaler Vorbereitung auf das berufliche Leben zu unterstützen, zu beraten und zu begleiten, betont sie. Die JaS ist vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht.Als Jugendsozialarbeiterin ist Sonja Vidak im eigenen Büro (Gruppenraum neben der Aula) in diesem Schuljahr wöchentlich am Dienstag und Mittwoch (7.45 bis 16 Uhr) und vierzehntägig auch am Freitag (7.45 bis 13 Uhr) sowie nach Vereinbarung vor Ort. Telefonisch ist sie über 09664/91 34 72 oder dem Diensthandy 0170/4 54 25 36 erreichbar. Auch über ihre E-Mail-Adresse sonja.vidak@amberg-sulzbach.de kann Kontakt aufgenommen oder ein individueller Termin vereinbart werden.