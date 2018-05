Vermischtes Hahnbach

17.05.2018

Ursulapoppenricht. Nein, Superhelden-Kräfte braucht es nicht, um dem kleinen Basti (4) zu helfen. Eher so etwas wie die beispiellose Hilfs- und Spendenbereitschaft, wie es sie in den vergangenen Wochen in der Region gegeben hat. Weil Basti mit einem halben Herzen geboren worden ist, muss er sich einer teuren Operation in den USA unterziehen. Kostenpunkt: eine halbe Million Euro.

Nötig wird das, weil die Ärzte am Erlanger Universitätsklinikum ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Helfen kann wohl nur noch ein weltweit einzigartiger Spezialist in den USA. Da die Eltern die Kosten selbst tragen müssen, haben sich die Menschen in der Region solidarisiert. Auch die Sportfreunde Ursulapoppenricht haben 500 Euro für das Unterfangen gespendet. Weil viele weitere Privatpersonen, Unternehmen und Vereine zusammenstehen, damit die Operation ermöglicht werden kann, hat Basti inzwischen die halbe Million Euro beisammen. Die Sportfreunde Ursulapoppenricht wünschen, dass Basti schon bald auf seine Reise nach Amerika gehen kann.