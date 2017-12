Vermischtes Hahnbach

Gemäß dem Motto "Kinder helfen Kindern" war es der Tagesstätte St. Josef ein großes Anliegen, den Erlös der Martinsfeier zu spenden. Ganz im Sinne des Martinsgedanken gaben die Kleinsten ihre Opfertüten für einen guten Zweck.

Elternbeiratsvorsitzende Nicole Trummer freute sich, 500 Euro an den "Hospizverein - Trauerbegleitung für Kinder", vertreten durch Vorsitzende Irmgard Huber, überreichen zu können. Diese bedankte sich für die großzügige Spende und gab Einblicke in ihre Arbeit.Ziel sei es Kinder bei ihrer Trauer zu unterstützen, dies greife nicht nur bei Todesfällen, auch schwere Erkrankungen innerhalb der Familie oder die Trennung der Eltern sei für die Kinder oft nicht leicht zu verarbeiten. "Das Wichtigste, dass wir geben können, ist unsere Zeit", sagte Huber. Weiter Informationen dazu gibt es im Internet ( www.hospizverein-amberg.de). Der Elternbeirat überraschte die Gruppenleiterinnen bei der Spendenübergabe mit Nikolaussäcken. Diese waren gefüllt mit je 150 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös des Herbstbasars und steht den einzelnen Gruppen für Anschaffungen zur Verfügung. Kinder und Erzieherinnen haben sich sehr über die Spende gefreut und wollen das Geld in neue Spielgeräte investieren.