Vermischtes Hahnbach

14.03.2018

14.03.2018

Der Katholische Frauenbund beschenkte heuer die Amberger Tafel mit Ostergrüßen. Mit viel Liebe füllten die Frauen des Führungskreises 380 Päckchen mit Eiern, Osterhasen und Süßigkeiten im Wert von rund 600 Euro, die in der Karwoche an die Bedürftigen übergeben werden. Tafel-Vorsitzender Bernhard Saurenbach und seine Stellvertreterin Irmgard Buschhausen kamen mit ihrem Transporter nach Hahnbach, um die Nester in Empfang zu nehmen. Dankend meinten beide, dass solche Aktionen nicht nur den Bedürftigen Freude bereiten, sondern auch den Helfern. Derzeit kümmern sich 95 Ehrenamtliche um 700 bedürftige Familien mit 700 Kindern, darunter 230 Flüchtlingsfamilien.