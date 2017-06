Vermischtes Hahnbach

18.06.2017

0 18.06.2017

Adlholz. Die Feuerwehr Adlholz hat ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Auftakt versammelten sich die Mitglieder zum Totengedenken und gedachten der Männer, die sich vor mehr als einem Jahrhundert unter dem Leitspruch "Alles mit Gott", mit dem das Protokollbuch des Feuerwehrvereins beginnt, zusammengeschlossen haben. Sie hatten die Feuerwehr gegründet, um ihren Mitmenschen zu helfen sowie deren Häuser und Höfe zu schützen. Die Andacht an der Dorfkapelle zelebrierte Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu aus Schlicht. In das Gedenken wurden auch alle Verstorbenen von Adlholz eingeschlossen, die in den vergangenen Jahrzehnten durch ihr Mitwirken die Feuerwehr vor Ort voran gebracht hatten.

Der Schirmherr, Hahnbachs Bürgermeister Bernhard Lindner, sowie Feuerwehr-Vorsitzender Paul Winklmann hielten Ansprachen. Nach der Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal an der Dorfkapelle spielten die Hahnbacher Marktbläser das Lied vom "Guten Kameraden".