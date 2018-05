Vermischtes Hahnbach

11.05.2018

4

0 11.05.2018

Trotz Sommerwetter kommen viele Besucher zur Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes im Gasthaus Hanserl. Sie erfahren Wichtiges.

Vorsitzender Manfred Ruppert teilte einen Mitgliederstand von 160 Männern und 115 Frauen mit. In seinem Rückblick sprach er von der Teilnahme an vielen festlichen Gemeinde-Aktivitäten. Als Plattform für gegenseitigen Informationsaustausch und Unterhaltung nannte er die monatlichen Kaffeenachmittage. Reges Interesse bestand bei den Tagesausflügen und Vorträgen. Im Ferienprogramm wurden die Kinder auf den Kartoffelhof Trummer eingeladen. Ein Heimatabend mit Ausbuttern und die Weihnachtsfeier im Klostergewölbe rundeten das Jahresprogramm ab. Besonderes Interesse bestehe an der vereinseigenen Homepage (vdk.de/ov-hahnbach) mit monatlich rund 800 Besuchen. Die aktuelle Terminplanung sei darin zu entnehmen. Mit den Ortsverbänden Hirschau und Kümmersbruck seien gemeinsame Ausflüge vorgesehen. Die Vortragsreihen würden aus dem Fundus der Mitgliederumfrage zusammengestellt, hieß es.Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverband. Für 2018 kündete sie weitere sozialpolitische Forderungen an die Verantwortlichen an. Bürgermeister Bernhard Lindner hatte Anerkennung für die Aktivitäten in der Gemeinde. Zum VdK-Thema "Barrierefreiheit" berichtete er über laufende Gemeindeprojekte und sicherte auch die Gestaltung künftiger Baumaßnahen unter diesem Blickwinkel zu. Kulturausschussvorsitzender Martin Wild lobte die Gemeinschaft als eine Bereicherung im Vereinsleben der Marktgemeinde und stellte eine finanzielle Unterstützung in Aussicht.