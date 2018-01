Vermischtes Hahnbach

17.01.2018

17.01.2018

Ehre, wem Ehre gebührt. Dieser Redensart besann man sich im Vorstand des CSU-Ortsverbandes und beschloss, in der Mitgliederversammlung Konrad Huber zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Vorsitzender Georg Götz würdigte ausführlich dessen Verdienste für die Partei und in der Marktgemeinde. Seine Arbeit und seine Unterstützung seien für den Ortsverband und darüber hinaus vorbildlich und nicht hoch genug einzuschätzen.So war er 1963 maßgeblich an der Gründung der Jungen Union in Hahnbach beteiligt und war hier, neben Schriftführer und 2. Vorsitzender, von 1972 bis 1976 Ortsvorsitzender. 1970 trat er der CSU bei und war neben verschiedenen Vorstandspositionen vier Jahre Ortsvorsitzender.Als Mitglied im Marktgemeinderat war er von 1972 bis 1988 entscheidend an der Gebietsreform beteiligt und führte die Fraktion neun Jahre als Vorsitzender mit stets "sachlich und beharrlich geführten Diskussionen mit politisch anders Gesinnten", so Götz. In 35 Jahren als Delegierter im CSU-Kreisverband verwaltete er acht Jahre die Parteikasse. Besonders engagierte er sich auch bei der Gründung der Frauen-Union in Hahnbach. Als Gründungsmitglied der Mittelstandsunion des Kreisverbandes Amberg-Sulzbach war er zwölf Jahre 2. Vorsitzender. Vielen örtlichen Vereinen ist er als Mitglied verbunden und wickelte deren Finanzen bei Jubiläumsfesten ab. All seine Verdienste in der Partei und Gesellschaft fanden mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber ihre Anerkennung. Für die Pfarrgemeinde bekleidet er seit 2003 das Amt des Kirchenpflegers. Herausragend seien in dieser Zeit sein Einsatz für die Renovierungen der Pfarrkirche St. Jakobus und der Wallfahrtskirche auf dem Frohnberg. Seine Leistungen im kirchlichen Bereich wurden von der Diözese Regensburg mit der Bischof-Johann-Michael-Sailer-Medaille gewürdigt.