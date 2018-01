Vermischtes Hahnbach

Kötzersricht. Von einem durchwachsenem und mit vielen Highlights gespicktem Jahr sprach Vorsitzender Franz-Josef Rauch bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kötzersricht. Lobend erwähnte er, dass die Mitglieder stets zahlreich an den Veranstaltungen in der Gemeinde, vor allem bei kirchlichen Anlässen wie Floriansamt und Fronleichnam, teilnahmen. Beim Faschingszug sind die Kötzersrichter ebenso vertreten wie beim Marktfest mit einer Bar.

Die Kameradschaft wurde laut Rauch beim Vereinsausflug nach Bamberg mit Dom- und Stadtführung gepflegt. Kommandant Martin Weiß erwähnte, dass die Wehr im vergangenen Jahr einen Einsatz in ihrem eigenen Bereich hatte und sechs Mal überörtlich alarmiert wurde. Als äußerst kommunikativ bezeichnete er das Verhältnis zur Stützpunktfeuerwehr Hahnbach, vor allem im Übungsbetrieb. Für heuer sei für eine Gruppe eine Leistungsprüfung für einen Wasserangriff geplant.Laut Kassier Michael Heidlinger haben sich die Finanzen infolge der Beitragserhöhung wieder stabilisiert. Dennoch müsse weiterhin sparsam gewirtschaftet werden. Ruhestandspfarrer Hans Peter Heindl sprach angesichts der großen Teilnehmerzahl bei vielen Veranstaltungen von einem beispielhaften Zusammenhalt.Bürgermeister Bernhard Lindner bescheinigte den Feuerwehrleuten eine vorbildliche Kameradschaft. Der Konsens bei der Bedarfsbesprechung aller acht Gemeindewehren zeuge vom großen Verständnis untereinander. Hier gebe es kein Konkurrenzdenken. Gegenseitige Ergänzung sei vordergründig. Die gute Ausrüstung der Hahnbacher Wehr komme auch den anderen Wehren zugute. Mit der Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges trage die Marktgemeinde Rechnung für den Brandschutz.Kreisbrandinspektor Christof Strobl sah bei den Kötzersrichtern die Welt in Ordnung. Die Ausbildung und die Einigkeit bei der Bedarfsbesprechung aller Gemeindewehren seien beispielhaft. Unabdingbar seien gemeinsame Übungen mit Hahnbach. Nur so könne die immer größere Bandbreite von Einsatzsituationen bewältigt werden. Für den Hahnbacher Kulturausschuss würdigte Michael Iberer die Beteiligung der Kötzersrichter an Veranstaltungen.