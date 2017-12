Vermischtes Hahnbach

06.12.2017

7

0 06.12.2017

Erste Flockenwirbel und Temperaturen um den Gefrierpunkt verleihen dem 22. Adventsmarkt rund um die Pfarrkirche St. Jakobus ein stimmungsvolles Ambiente.

Weihnachtliche Klänge der Nachwuchsmusiker der Hahnbacher Marktbläser mit Stücken wie "Jingle Bells" oder "Andachtsjodler" bildeten unter anderem den atmosphärischen Rahmen bei der Eröffnung. Bürgermeister Bernhard Lindner freute sich über diese musikalischen Darbietungen und das Angebot der Vereine. Besonders hob er hervor, dass der Erlös des Adventsmarkts gemeinnützigen Zwecken zugute komme.Im weiteren Programm stimmten Kindergarten- und Krippenkinder aus Süß mit Gedichten, Liedern und einem Engeltanz auf Weihnachten ein. Dichtes Gedränge herrschte nach dem Vorabendgottesdienst zum 1. Advent an den Stehtischen und unter den Heizpilzen, während die Jagdhornbläser der Jägerkameradschaft ihr Bestes gaben. Bis in die Nachtstunden lag der Duft erwärmender Getränke und von Rostbratwürsten in der Luft. Auch am Sonntag kamen unentwegt zahlreiche Gäste. Mit dem Lichtertanz, Liedern, Gedichten vom Lebkuchenmann und Nikolaus sowie Erinnerungen an Weihnachten aus Omas Zeiten spannte sich das Programm, mittendrin die Hahnbacher Kindergartenkinder und die Buben und Mädchen der Schulbetreuung.Eine Tombola des Elternbeirats schloss sich an, ehe die Marktbläser in großer Besetzung mit weihnachtlichen Klängen unter der Leitung von Benno Englhart das Rahmenprogramm abrundeten. Neben Adventsschmuck und Weihnachtsartikeln sowie handgestrickten Socken, Mützen und Schals war auch das Angebot an Essbarem und warmen Getränken ansprechend. Fast jeder Stand hatte ein besonderes Schmankerl zu bieten. Sie reichten von Rostbratwürsten oder Bauernseufzern über Fischgerichte und selbst gebackene Kuchen bis zu Naschereien aller Art. Der Pfarrgemeinderat hatte an einem Eine-Welt-Stand Produkte aus dem fairem Handel im Sortiment. Zugunsten des Fördervereins der Pfarr- und Frohnbergkirche wurde im Klostergewölbe Weihnachtsdeko verkauft. Dekorativ stach ein "Weihnachtswald" mit Artikeln aus Holz für drinnen und draußen hervor.