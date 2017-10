Vermischtes Hahnbach

Der Veranstalter will gerüstet sein und sich von seiner besten Seite zeigen. Hahnbach bereitet schon jetzt die Arena für den Oberpfalz-Cup der Feuerwehren vor.

Wird die Gockelwiese wohl zu einem Acker gemacht? Das könnte sich derzeit mancher fragen. Am 2. Juni 2018 ist Hahnbach Austragungsort des Oberpfalz-Cups der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Bezirk. Dabei handelt es sich um einen Wettkampf, der internationalen Richtlinien unterliegt und die Disziplinen Löschaufbau und einen Staffellauf in Einsatzkleidung vorsieht.In den vergangenen Jahren haben jeweils mehrere Hundert Feuerwehraktive, darunter auch Teams aus Österreich, Südtirol und der Tschechischen Republik, an diesem Wettbewerb teilgenommen.Für die Feuerwehr Hahnbach bedeutet das neben der Ehre als Veranstalter auch einiges an Vorarbeit. Nach einer gemeinsamen Begehung mit dem Landeswettbewerbsleiter Karl Diepold (FFW Amberg) fiel die Wahl des Austragungsortes auf die sogenannte Gockelwiese im Herzen Hahnbachs.Gemeinsam mit Bürgermeister Bernhard Lindner machten sich die örtliche Feuerwehr-Vorsitzende Marion Bäumler und Kommandant Michael Iberer bei einem Ortstermin ein Bild vom Zustand des Areals und besprachen erforderliche Maßnahmen. Durch die bisherigen Nutzungen sind viele Unebenheiten entstanden. "Ich möchte nicht, dass sich ein Feuerwehrmann im Wettkampf etwa den Knöchel verletzt, nur weil er in ein Loch getreten ist", sagte der Bürgermeiste. "Der Markt Hahnbach soll sich als würdiger Veranstaltungsort präsentieren." Zur Schaffung optimaler Wettbewerbsbedingungen machte sich nun die Feuerwehr in Eigenregie daran, die Wiese aufzufräsen, um sie demnächst einzuebnen und neu anzusäen. Nach Abschluss der Arbeiten soll der Bereich abtrassiert werden. Um das Wachstum zu unterstützen, wird die Bevölkerung gebeten, den abgesperrten Bereich nicht mehr zu betreten.