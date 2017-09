Vermischtes Hahnbach

"Hauptsache, die Besucher lachen und lassen es sich gut gehen", meinte Hauptinitiator Dieter Gerstacker mit seinem Team vom Pfarrgemeinderat.

Obwohl beim zwölften Weinfest der Pfarrei St. Jakobus der Himmel weinte, war die Stimmung im Zelt und im Klostergewölbe entspannt und sogar ein wenig weinselig. Für beste Laune sorgte ein fleißiges Team in der Küche und am Ausschank. An dem Abend wurden nicht nur weiße und rote Weine von lieblich bis trocken angeboten, sondern natürlich auch alkoholfreie Getränke. Auch Festeres wartete auf die Besucher. So konnte man wählen zwischen Broten mit Obatzdn, aufgeschnittenem Käse, Griebenschmalzbroten, Fischsemmeln und Schinkenbroten. Das ehrenamtlich arbeitende Team freute sich zudem über manchen Spender von Naturalien, die aber anonym bleiben wollten. Der erwirtschaftete Betrag wird - wie schon in den Jahren zuvor - kirchlichen und karitativen Zwecken zugeführt.