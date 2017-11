Vermischtes Hahnbach

Die Fahrt hatte - wie zu dieser Jahreszeit nicht außergewöhnlich - so etwas wie Blindflugcharakter: Einfach, weil die Innenseite der Windschutzscheibe eines Opel Astra beschlagen war. So jedenfalls lauten erste Ermittlungsergebnisse der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg zum Hergang eines Unfalls am späten Montagnachmittag in der Nähe des Kreisverkehrs auf der Bundesstraße 14.

Auf dieser war eine 86-Jährige aus dem Landkreis mit besagtem Auto am westlichen Ortseingang von Hahnbach unterwegs. Laut Zeugenaussagen, so hieß es dazu im amtlichen Bericht, soll die Frau ihren Wagen bereits vorher in Schlangenlinien in Richtung Kreisel gesteuert haben. Gleich nach dem Passieren des Ortsschildes sei die Seniorin dann mit ihrem Wagen auf die Gegenseite geraten und habe damit eine Frontalkollision mit einem Mitsubishi Colt verursacht, gelenkt von einem 26-Jährigen aus Forchheim.Dessen Pkw wurde in den rechten Straßenseitenraum gedrückt, während der Astra der Seniorin quer auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Beim Zusammenstoß wurden die Autos erheblich deformiert, während die Fahrer leicht verletzt ausstiegen. Der Rettungsdienst brachte sie ins St.-Anna-Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg.Beim Unfall entstand jeweils Totalschaden mit einem Gesamtvolumen von rund 3500 Euro. Bis zur Bergung der Havaristen war die B 14 in diesem Bereich total gesperrt, die Feuerwehr Hahnbach nahm dazu die notwendigen Verkehrsmaßnahmen vor.