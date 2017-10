Vermischtes Hersbruck

02.10.2017

Museumsbesuche werden der Bildung zugerechnet. Sie können aber auch sehr unterhaltsam sein. Alle Jahre wieder beweist das der Handwerkertag des Deutschen Hirtenmuseums.

Schon auf dem gesperrten Straßenstück vor dem Haus hatte sich eine Reihe von Fieranten eingerichtet. Ein Drechsler schuf aus einem Holzblock kleine Schüsselchen. Im Innenhof versorgte das Team um Museumsleiterin Ingrid Pflaum die Gäste. Dabei unterhielten sie die Volkstanzgruppe und das Kuhglockentrio aus Eschenbach in Mittelfranken, die Gruppe Blechakkord, der Solist Robert Vogel mit seinem "Vogelhorn" oder Alexander Remde am Dudelsack.Im Garten arbeitete der Schmied an seiner Esse. Ein zweiter Blickfang war das Bullenreiten bis zum unvermeidlichen Absturz. In der großen Museumsscheune wartete ein großes Angebot an Schmuck, Keramik, Textilien, Säften und Seifen. Etliche Aussteller zeigten ihr handwerkliches Können auch.Im ersten Stock des Haupttrakts gingen die Besucher an der Melkerfachgruppe des oberbayrischen Gutes Karlshof nicht vorüber, ohne einen Becher Milch verkostet zu haben. Nachschub lieferte die Familie Schmidt aus Reichenschwand.