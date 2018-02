Freizeit Hirschau

21.02.2018

Hirschau/Weiden. 1000 Euro konnte der Heimat- und Trachtenverein Hirschau beim lebendigen Adventskalender sammeln - eine Rekordsumme. Auch in diesem Jahr geht der Erlös an einen guten Zweck: an die Klinik-Clowns der Kinderklinik Weiden.

Die beiden lustigen Gestalten mit den Namen Dr. Beppo und Frau Dr. Trudi Eierfleck zaubern laut Pressemitteilung den Patienten seit mehreren Jahren ein Lachen ins Gesicht. Beim lebendigen Adventskalender wurden 23 Schaufenster in der Hirschauer Innenstadt verhüllt und jeden Abend ein Türchen geöffnet. Die Gucklöcher wurden von verschiedenen Gruppen gestaltet. Neben den Einnahmen vom Glühwein- und Bratwürstl-Verkauf wurde auch eine Spendenbox aufgestellt - daraus ergaben sich 1000 Euro. Eva-Maria Ries, Silke Dolles und Michael Meier vom Heimat- und Trachtenverein sowie Alfred Härtl vom Gewerbeverband Hirschau übergaben die Summe an die Clowns. Die Klinik-Clowns sind seit über 20 Jahren bayernweit im Einsatz und sorgen nicht nur in Kinderkliniken, sondern auch in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen für mehr Lebensqualität, Erleichterung und Wohlbefinden bei den Patienten.