Freizeit Hirschau

01.02.2018

Stimmung, Musik, Showtänze und Bewirtung hervorragend - Besucherzahlen steigerungsfähig. So lautet das Fazit des 2. Hirschauer GaMu-Balls im Josefshaus. Für die Initiatorin und Garde-Chefin Regina Merkl steht auf alle Fälle fest: 2019 gibt es eine Neuauflage. Als Glücksgriff erwies sich die Verpflichtung der Band Ragazzotti, die das Publikum zum Tanz animierte. Höhepunkte waren die Auftritte der Garden. Den 15 Mädchen der Kindergarde war die Begeisterung anzusehen, als sie in ihren weiß-blauen Kostümen zu den "Hits for Kids - die Schlümpfe" tanzten, was das Zeug hielt. Bayerisch weiß-blau kamen auch die elf Jugendgarde-Mädels daher. Sie zündeten zu den Hits "Dschinghis Khan" und "Moskau" ein Feuerwerk an Schrittfolgen, Drehungen und Sprüngen. Dann machte sich die Kindergarde unter dem Motto "Ein Hoch auf uns" in den Trikots der deutschen Nationalmannschaft auf nach Russland, ins Land der Fußballweltmeisterschaft (Bild). Die Mädchen präsentierten eine fulminante Tanzdemonstration zu Sportsongs. Donnernder Applaus und Rufe nach einer Zugabe waren der verdiente Lohn. Diese erfüllte die Jugendgarde. Deren Mitglieder wirbelten - ebenfalls in den Nationaltrikots - zu den gleichen Hits über die Bühne, allerdings nach einer anderen Choreographie. Alle 26 Gardemädchen tanzten zum Teamplay-Song "So sehen Sieger aus". Das Tüpfelchen auf das i setzten schließlich die Baton schwingenden Majoretten mit ihrem Darbietungen. Prinz Jonas I. und Prinzessin Laura I. präsentierten souverän ihren Walzer und verliehen einige Faschingsorden. Dass alle kulinarisch auf ihre Kosten kamen, sorgte Sandro Lutz und sein Team vom Restaurant-Café Monte Kaolino. Bild: u