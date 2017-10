Freizeit Hirschau

22.10.2017

19

0 22.10.201719

Hightech trifft auf Mittelalter beim 3D-Bogentunier der Schützengesellschaft Diana Hirschau: Nicht auf farbige Scheiben wird geschossen, sondern auf Tier-Attrappen im freien Gelände. Ein Spaß für die Teilnehmer.

Zwischen 10 und 45 Meter

Knapp 40 Teilnehmer der unterschiedlichen Bogen- und Altersklassen haben sich zum 9. Bogenturnier dieser Art in Hirschau eingefunden. Die Sportart hat ihre Wurzeln im Jagdsport. 24 Tier-Attrappen - von der kleinen Eule bis zur lebensgroßen Nachahmung eines Nashorns - stehen auf dem rund zwei Kilometer langen Parcours, den die Diana-Schützen auf dem bewaldeten Westausläufer des Monte Kaolino dauerhaft errichtet haben.Schützenmeister Ralf Hergeth und Wettkampfleiter Peter Müller wiesen die Teilnehmer vor Beginn noch einmal in das Regelwerk und den Hirschauer Parcours ein. Dann ging es los: Die Stationen werden im Uhrzeigersinn durchlaufen. Jeder Schütze gibt zwei Pfeile auf jedes Ziel ab, so dass ein Maximalergebnis von 528 Ringen erzielt werden kann. Ein "Blattschuss" zählt elf Ringe, während ein Körpertreffer noch fünf Zähler einbringt. Zugelassen bei dieser Sportart sind alle Arten von Bögen. Ein Teil des Starterfeldes tritt mit Compoundbögen an. Diese futuristisch anmutenden Hightech-Bögen beziehen ihre Energie aus einem Gewirr von Umlenkrollen und Seilen, haben Visiereinrichtungen und Stabilisatoren.Der größere Teil der Teilnehmer jedoch verwendet sogenannte Blankbögen. Wie der Name schon sagt, haben diese keinerlei unterstützende Anbauteile. Damit aber nicht genug, gibt es noch weiter Bogenklassen zwischen diesen Extremen. Allen gemein ist jedoch, dass die Schützen zwar Visiere, jedoch keinerlei technische Hilfsmittel zur Bestimmung der Entfernung einsetzen dürfen. Die Ziele sind immer in unterschiedlichen Entfernungen zwischen 10 und 45 Metern postiert, die den Teilnehmern nicht bekannt sind und geschätzt werden müssen.Auch im 2018 Jahr soll es wieder ein Bogenturnier dieser Art in Hirschau geben, wie Wettkampfleiter Müller in Aussicht stellte. "Wir würden uns freuen, wenn zur zehnten Auflage noch mehr Schützen den Weg nach Hirschau finden würden", gab er den Teilnehmern mit auf dem Weg.