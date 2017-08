Freizeit Hirschau

10.08.2017

4

0 10.08.2017

Die Ferienzeit hat für die 13 Mädchen und Jungen des St.-Wolfgang-Kindergartens noch nicht begonnen. Trotzdem erlebten sie Abenteuerliches. Sie schipperten per Schlauchboot über den Mühlweiher und entdeckten auf ihrer Seefahrt eine Flaschenpost samt Schatzkarte.

Am Ufer warteten Peter und Stefanie Zach von der Hirschauer Wasserwacht mit ihrem Einsatzboot sowie einem Schlauchboot und einem Wasserwachtauto auf die Weiherpiraten und ihre Erzieherinnen Kerstin Schwarzer und Anita Giehrl. Dabei erfuhren die Kleinen eine Menge über die Aufgaben der Wasserwacht. Voller Eifer nutzten die Teilnehmer das Angebot, das Fahrzeug, Flossen, Masken und Helme unter die Lupe zu nehmen und auszuprobieren.Höhepunkt war die Bootsfahrt auf dem Mühlweiher. Erst als alle Besatzungsmitglieder ihre Schwimmwesten angezogen hatten, wurde in See gestochen. Bei ihrer Runde entdeckten die Kinder im Wasser eine Plastikflasche. Da Abfall in einem Gewässer nichts zu suchen hat, holten sie diese mit einem Kescher heraus, der zufällig an Bord war. Welch eine Überraschung: eine Flaschenpost, die eine Schatzkarte enthielt.Zurück am Ufer machten sich die Mädchen und Buben mit Feuereifer auf Schatzsuche. Hoch oben in einem Baumwipfel fanden sie schließlich Gummibärchen. Nachdem man sich bei den Zachs für die informative Stunde bedankt hatte, ging es zurück in den Kindergarten, wo Gerlinde Birner mit warmen Wienerln und Brezen auf die hungrigen Weiherpiraten wartete.Damit war der Abenteuertag aber noch nicht zu Ende. Nach dem Essen und ein paar Spielchen im Garten ging es zur Eisdiele Venezia. Auf dem Weg kam man am Festspielgelände im Schlosshof vorbei. Dort durften die Kinder einen kleinen Abschnitt der Proben miterleben. Zwei Szenen prägten sich bei ihnen besonders im Gedächtnis ein: "Die haben gerauft und haben sich geküsst", schilderten sie tags darauf ihren Eltern.